Залучено понад 100 пожежників: у центрі Лондона горів палац Сомерсет-хаус

В центрі Лондона спалахнула пожежа в мистецькому центрі Сомерсет-хаус. До ліквідації пожежі в британській столиці залучили близько 125 рятувальників.

У цьому мистецькому центрі зберігаються роботи Ван Гога, Мане та Сезанна. Сомерсет-хаус входить у першу двадцятку найвідвідуваніших художніх музеїв світу.

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У центрі Лондона спалахнула пожежа

Пожежна бригада отримала повідомлення про пожежу об 11:59 та направила 20 пожежних машин для її гасіння.

Увесь майданчик у Сомерсет-хаусі зараз закритий для відвідувачів, поки ми займаємося ліквідацією пожежі. Рух у прилеглій території буде ускладнено, оскільки бригади реагуватимуть,

– повідомили в пресслужбі.

На місці події працювало близько 125 пожежників, у тому числі бригади з Сохо, Доугейта, Іслінгтона та навколишніх пожежних станцій. На щастя, за повідомленням столичної поліції, ніхто не постраждав. Директор Джонатан Рікі також додав, що пожежа спалахнула в західному крилі будівлі, і там "немає творів мистецтва".

Причина пожежі поки невідома, але Сомерсет-хаус опублікував у соціальних мережах, що весь персонал і громадськість були в безпеці.