У центрі Мінська впав пішохідний міст: відео моменту обвалу

У Мінську вночі 8 січня прямо на дорогу впав пішохідний міст. На місці інциденту працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Білорусі повідомили, що пішохідна частина мосту через вулицю Немига впала у ніч на 8 січня.

Читайте також У Китаї обвалився міст: є загиблі та постраждалі – моторошне відео

У Мінську впав міст

За інформацією білоруських надзвичайників, о 03:15 вони отримали повідомлення про обвал конструкції мосту.

З'ясувалося, що сталося обвалення конструкцій залізобетонного моста через вулицю Немига. На місці інциденту організували штаб ліквідації НС. Там працюють рятувальники, міліція, ДАІ, аварійні та інші служби міста.

Також розпочала роботу комісія з надзвичайних ситуацій при Мінському міському виконавчому комітеті. Наразі організовані роботи з демонтажу частини моста, яка впала.

У телеграмі APnews пишуть, що обвал трапився через зношення конструкцій, до якого призвели робота метро та підвищене навантаження через перепади температур.

Постраждалих немає

На щастя, внаслідок падіння моста ніхто не постраждав. Про це повідомляє телеграм Belta з посиланням на слова міністра з надзвичайних ситуацій Вадима Синявського.

Те, що нам пощастило, що це вночі сталося... Насправді пощастило. Дякувати Богу, що так воно сталося, і ніхто не постраждав,

– заявив Синявський.

Він додав, що остаточні висновки про причини того, що трапилося, робитиме спеціальна комісія.

У листопаді 2021 року з'явилася інформація, що у Києві руйнується міст Патона. Комунальники провели огляд конструкцій після оприлюднення в мережі кадрів з нібито його обваленням. У КМДА запевнили, що жодних нових пошкоджень не зафіксували.

Наслідки обвалу моста у Мінську: Фото МНС Білорусі

У Мінську обвалився міст: дивіться відео

Наслідки обвалу конструкції ліквідовують: дивіться відео