В Одесі у триповерховому житловому будинку 12 червня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив одразу декілька квартир на різних поверхах.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула на третьому поверсі. Однак вогонь швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху. Про це повідомили на сторінці ДСНС у фейсбуці.

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Що відомо про пожежу у центрі Одеси

Рятувальники прибули на місці пожежі, однак локалізувати вогонь не вийшло. Тепер пожежа спалахнула з новою силою. Прибуло ще кілька пожежних машин.

Зауважимо, що на першому поверсі триповерхового будинку розташована піцерія. Працівники закладу успішно евакуювали своїх відвідувачів. Будинок, в якому спалахнула пожежа, розташований на розі Олександрівського проспекту і вулиці Буніна.

Станом на 13:00 вогонь поширився на 700 квадратних метрів. На місці працює 60 пожежних і 18 спецмашин.

Що відомо про постраждалих

Щонайменше один рятувальник постраждав від пожежі в Одесі. Як пише видання "Думская" у телеграмі, мешканцям будинку, який продовжує горіти, вдалося врятувати своїх домашніх улюбленців і трохи речей.

Вони сидять на тротуарі навпроти палаючого будинку,

– мовиться у повідомленні.

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Ймовірні причини пожежі

За інформацією мешканців будинку, пожежа почалася у квартирі №63. Як сказала сусідка Ольга, господарі квартири живуть у Москві й постійно здають житло.

Останнім часом у квартирі жила велика компанія молоді 18 – 20 років. Ольга зазначила, що у квартирі часто були п'яні гуляння, а на неспокійних сусідів скаржилися в поліцію.

У центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа / Фото ДСНС, "Думская"

Пожежа у житловому будинку в Одесі: дивіться відео

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