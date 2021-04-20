В Одесі на Французькому бульварі пообідді 20 квітня знайшли підозрілу паперову коробку. На місце викликали вибухотехніків, а одну з головних вулиць міста тимчасово перекрили.

Під час дослідження підозрілого об'єкта правоохоронці виявили в середині бойовий "сюрприз". Вони відкрили кримінальну справу за статтею незаконного поводження зі зброєю

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Що відомо про мінування

В ході перевірки паперової коробки вибухотехніки виявили:

муляж саморобної вибухівки;

бойову гранату Ф-1.

У поліції повідомляють, що спеціалісти наразі займаються вилученням вибухового пристрою. Після того його направлять на експертизу.

Яка відповідальність за це правопорушення

Поліцейські Одеси шукають злочинця, який лишив "сюрприз" в центрі міста.

Оскільки у коробці був справжній бойовий снаряд та відрито кримінальне провадження, порушник має понести покарання.

Якщо його знайдуть, його можуть позбавити волі на строк від 3 до 7 років.