В центрі Одеси загорівся триповерховий житловий будинок: постраждали 3 рятувальники

В центрі Одеси загорівся триповерховий житловий будинок. Відомо, що вогонь охопив площу у 500 квадратних метрів.

На жаль, постраждало 3 вогнеборці. В ДСНС розповіли деталі інциденту.

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В Одесі загорівся житловий будинок

За даними ДСНС, полум'я швидко розповсюджувалося по конструкціях будівлі. Так, це ускладнювало роботу рятувальників.

На жаль, постраждало 3 вогнеборці: 2 фахівці ДСНС та 1 представник Асоціації добровільних пожежників України,

– ідеться в повідомленні.

Там зазначили, що рятувальникам знадобилося дві години, аби повністю ліквідувати пожежу. "Для гасіння вогню залучали 16 одиниць спеціальної та допоміжної техніки й 55 надзвичайників з добровольцями", – заявили в ДСНС.

В центрі Одеси загорівся житловий будинок / Фото ДСНС