У Центрі та на Сході – повітряна тривога: прямуйте до укриття

Вранці 8 серпня у центральних та східних областях оголосили повітряну тривогу. Наразі мовиться про 6 регіонів.

Сирени почали лунали близько 06:30. Людям слід прямувати в укриття.

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Де оголосили тривогу

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська області.

Як діяти

Коли лунають сирени, слід терміново спускатись в укриття. Там потрібно перебувати, поки не оголосять відбій. Про нього скажуть з офіційних ресурсів.