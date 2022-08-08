У Центрі та на Сході – повітряна тривога: прямуйте до укриття
8 серпня 2022 , 06:33Читать новость на русском
Джерело:Карта повітряних тривог
Вранці 8 серпня у центральних та східних областях оголосили повітряну тривогу. Наразі мовиться про 6 регіонів.
Сирени почали лунали близько 06:30. Людям слід прямувати в укриття.
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Де оголосили тривогу
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська області.
Як діяти
Коли лунають сирени, слід терміново спускатись в укриття. Там потрібно перебувати, поки не оголосять відбій. Про нього скажуть з офіційних ресурсів.