У Центрі та на Сході – повітряна тривога: прямуйте до укриття

8 серпня 2022 , 06:33
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Джерело:

Карта повітряних тривог

Вранці 8 серпня у центральних та східних областях оголосили повітряну тривогу. Наразі мовиться про 6 регіонів.

Сирени почали лунали близько 06:30. Людям слід прямувати в укриття.

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Де оголосили тривогу

  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська області.

Як діяти 

Коли лунають сирени, слід терміново спускатись в укриття. Там потрібно перебувати, поки не оголосять відбій. Про нього скажуть з офіційних ресурсів. 

 
Автор: Ольга Музика