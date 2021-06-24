У центрі Тернополя спалахнув ресторан: місто огорнуло чорним димом

У самому центрі Терпоноля зранку 24 червня спалахнув ресторан. Пожежа була такою сильною, що рятувальники гасили її близько 2 годин.

Дим накрив все місто

Пожежа виникла у ресторані "Коловорот", що розташований на проспекті Чорновола, 2. Вогонь гасили 36 рятувальників та 8 одиниць техніки.

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Вогонь розповсюдився на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі. О 10:56 пожежу локалізовували на площі 500 квадратних метрів, а об 11:26 – повністю погасили.

Причина пожежі

За даними місцевого видання "20 хвилин", попередня причина пожежі – займання проводки.

Один з перехожих розповів, що в момент займання був біля закладу і бачив, що зайнялася саме проводка. Вогонь дуже швидко розповсюдився, самотужки працівникам погасити його не вдалося,

– мовиться у повідомленні.

Вогонь з ресторану перекинувся на приміщення штабу політичної партії. Усіх працівників вивели на вулицю.

Дивіться відео пожежі у ресторані "Коловорот":

Що відомо про постраждалих

На щастя, внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає. Однак швидку допомогу викликали для рятувальника, який отримав тепловий удар від спеки. Наразі з ним все добре.

Пожежа у ресторані в центрі Тернополя / Фото "20 хвилин"