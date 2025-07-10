До Дня молоді у Львові вчетверте нагородять "Сміливих": розпочато прийом заявок

У Львові до Міжнародного дня молоді проведуть четверту щорічна церемонія нагородження "Сміливі 2025", що є ключовою подією в сфері молодіжної спільноти. У світі Львів визнаний Молодіжною столицею Європи 2025, тож у місті відзначають тих, хто не лише мріє, а й невтомно творить майбутнє України, демонструючи справжню відвагу та стійкість.

У межах церемонії будуть нагороджені молоді лідери, ветерани, військові та волонтери, які щодня змінюють країну на краще, відкидаючи стереотипи та створюючи нові сенси. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Пішки до Відня: як ветеран ЗСУ та волонтер з Австрії збирають гроші на реабілітаційний центр

Гасло церемонії "СМІЛИВІ: ти на фронті, або для фронту"

Нагорода премії "Сміливі" – це не просто визнання, а потужний символ незламності та самовідданості української молоді, яка дорослішає під сирени і приймає відповідальність раніше за інших. Керівник мережі "ТВОРИ!" Олег Малець сказав, що Львів має величезну відповідальність, адже цьогоріч має звання Молодіжної столиці.

Після повномасштабного вторгнення Росії, внесок молоді у підтримку країни, волонтерство, культурний спротив та зміни на місцях став ще помітнішим, тому ми створили цю нагороду ще у далекому 2022 році і маємо на меті продовжувати цю місію визнання молоді і надалі,

– зазначив Олег Малець.

Щоб подати заявку на номінацію або подати на премію своїх знайомих потрібно:

бути громадянином України віком від 14 до 35 років, здійснювати діяльність в межах Львівської громади;

Зареєструватися за покликанням до 23:59 14 липня.

учасник чи учасниця може висувати свою кандидатуру самостійно або мати рекомендацію від імені громадської організації, чи навіть друзів.

Нагороди можливо отримати в трьох номінаціях, у кожній з яких буде 5 переможців:

Військові – для молодих захисників та захисниць України, які наразі перебувають на службі в Збройних Силах України та виконують бойові завдання.

– для молодих захисників та захисниць України, які наразі перебувають на службі в Збройних Силах України та виконують бойові завдання. Ветерани – молодь, яка пройшла службу в ЗСУ та після повернення з фронту активно долучилися до громадських, освітніх або реабілітаційних ініціатив.

– молодь, яка пройшла службу в ЗСУ та після повернення з фронту активно долучилися до громадських, освітніх або реабілітаційних ініціатив. Волонтери – молоді активісти, які з початку повномасштабної війни реалізовують гуманітарні, логістичні або інформаційні ініціативи для підтримки армії, переселенців та постраждалих громад.

У Львові нагородять активну молодь / Фото, надані 24 Каналу

Далі відбувається голосування, де експерти проводять відбір номінантів серед військових та ветеранів, а за цивільних відбуватиметься загальне голосування в соцмережах та на сайті, який буде доступним після 20 липня.

Зауважимо, церемонія нагородження «Сміливі 2025» відбудеться 9 серпня у Львові та стане однією з центральних подій Міжнародного дня молоді 9-12 серпня, що включатиме заходи як у Львові, так і в Києві. Це буде нагода побачити одне одного наживо, обійнятися, відчути єдність та силу. Церемонія реалізується Львівською міською радою та мережею ТВОРИ!

Нагадаємо, в липні Володимир Зеленський вручив нагороду "Майбутнє України" 11-річному волонтеру з Данії Єнсу Фогу Томсену, який допомагав українським дітям, які постраждали від війни.