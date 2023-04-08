Церковнослужителя УПЦ МП, який бив військового у Хмельницькому, оголосили у розшук

Поліція оголосила у розшук священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який побив колишнього військового Артура Ананьєва у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького.

Відповідна інформація з'явилася в розділі "Розшук" на сайті МВС в категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

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Датою зникнення Ігоря Слободяна вказано 5 квітня. Про зникнення служителя церкви заявив і депутат Хмельницької міськради Олександр Василишин.

Піп, який побив військового в соборі на Володимирській, втік з України,

– оголосив він.

У справі щодо побиття колишнього військовослужбовця в приміщенні Свято-Покровського собору наразі розслідується 2 кримінальні провадження.



Ігоря Слободяна розшукує поліція / Фото МВС

Що цьому передувало

Колишній військовий Артур Ананьєв, якого в неділю, 2 квітня побили й виштовхали зі Свято-Покровського кафедрального собору, перебуває на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку.

Того ж дня у Хмельницькому біля Покровського кафедрального собору УПЦ, де вранці 2 квітня стався інцидент з побиттям військового, увечері виникли сутички між активістами та представниками УПЦ МП.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство) за фактом подій у кафедральному соборі, про які стало відомо з відео та в результаті опитування людей. У цьому провадженні зараз проводиться розслідування.