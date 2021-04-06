Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Всеукраїнська Ради Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму у Бабином Яру в Києві. Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.

"Плани та дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон'юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій", – мовиться у заяві, яку підписали члени ВРЦіРО.

Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад.

Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі,

– йшлось у зверненні єврейських організацій щодо підтримки Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр".

Обом заявам передувало повідомлення пресслужби Петра Порошенка, в якому П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" виступив категорично проти будь-яких проєктів, які начебто просувають "люди, наближені до Путіна".

Заяву ВРЦіРО підписали (в алфавітному порядку):

Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів;

Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України;

Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький;

Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні;

Горпинчук В'ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви;

Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства;

Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви:

Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської.