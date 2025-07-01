"Цей день – про зв'язок": Зеленський привітав українців з Днем Державності

У вівторок, 15 липня, в Україні відзначають День Державності. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди цього свята.

Він наголосив, що цей день – про зв'язок, про всі етапи українського державотворення і те, що об'єднує десятки поколінь тих, хто жив тут тисячі років тому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Як президент привітав українців з Днем Державності?

Глава держави зазначає, що цей день є мостом, що стоїть на трьох незрушних опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. Він додає, що на українській землі завжди перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер.

Зеленський привітав українців з Днем Державності: відео Володимира Зеленського

Найкраще в наших людях, які попри війну, сльози й біль зберегли в собі людину, бережуть одне одного, а значить – бережуть свою державу. І доводять це тисячі наших доль, тисячі наших історій,

– вважає Зеленський.

Глава держави зазначає, що це історії про наші дні, ночі та ранки. Він підкреслює, що українці залишаються на своїй землі, попри обстріли, аби й надалі бути українцями у своїй державі, на своїй землі, побачити, як сходить сонце, і попри все сказати одне одному: "Доброго ранку!".

Зеленський додає, що ми завжди маємо віру, що це станеться. Саме так протягом століть і на Русі, і на Січі, в усі епохи, хоч би який ворог і з якого боку приходив, ніщо вороже не приживається на українській землі й не пускає тут коріння. І Україна залишається – залишається собою. І ранок неодмінно настає.

Президент зазначає, що держава – це люди. Їхня сила, стійкість, щирість та світло. Зеленський підкреслює, що кожен складний день ми долаємо разом. Справами, допомогою, підтримкою, підбадьорюючи одне одного і, звісно, жартуючи одне з одним.

Глава держави подякував мільйонам українців, мільйонам характерів, із яких складається наша держава, наш народ та наша історія. І шлях від хрещення Русі – України до сьогоднішнього дня.