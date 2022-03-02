Ці краї мені рідні й дуже близькі, – Кулеба звернувся до жителів Сумщини

Сьогодні під час свого звернення міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до жителів Сумщини.

Він розповів, що сам народився в Сумах, дитинство провів в бабусі та дідуся в Ромнах. Охтирка, Конотоп – це все дуже близькі й рідні міста для нього.

Важливо: Вимоги росіян не змінні, коли будуть нові переговори з Росією невідомо, – Кулеба

Я хочу сказати тільки одне, вам зараз надзвичайно важко, вас злить, коли ви бачите довкола цю орду, цих тарганів, які розповзаються по нашій Сумщині, по Слобожанщині, по козацькому краю. Але ми всіх їх вичистимо, тримайтесь,

– сказав Кулеби.

Він наголосив, що головне – проявити свій характер та не дозволити ворогу подумати, що в цих містечках їх чекають. Кулеба запевнив, що перемога буде за Україною!

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