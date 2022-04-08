"Цифри неминуче зростатимуть": кількість загиблих від удару по вокзалу Краматорська зросла до 52

Кількість жертв внаслідок обстрілу мирних людей на залізничному вокзалі у Краматорську зросла до 52. На жаль, ще понад 100 людей отримали поранення.

Відповідну інформацію повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Такою є кількість жертв у Краматорську станом на вечір 8 квітня.

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У Краматорську зросла кількість жертв

Зараз (мовиться 22:49 8 квітня – 24 канал) про нам уже відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської "Точки У", але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати,

– написав Кириленко.

Ці люди загинули чи отримали поранення, коли армія Росії цинічно обстріляла залізничний вокзал, де жителі Краматорська, що на Донеччині, чекали на евакуацію на пероні.

Окрім того, на жаль, на Донеччині від рук окупантів загинули:

в Авдіївці – 5 цивільних, у тому числі – ціла сім'я із 4 людей;

у Вугледарі – одна людина;

окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення – 2 в Авдіївці та по одному пораненому в Красногорівці та Вугледарі;

також відом про 1 загиблого і 3 поранених у Маріуполі, проте точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити наразі неможливо.

"У росіян не залишилось нічого людського – і світ повинен це усвідомлювати і діяти відповідно" – пояснив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким всіх загиблих та поранених. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі!