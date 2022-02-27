З цигаркою в зубах та голими руками: у Бердянську чоловік переніс міну з дороги в ліс
27 лютого 2022 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко
У Бердянську чоловік, який помітив міну поблизу мосту та будинків, переніс її в лісопосадку голими руками. Він діяв дуже ризиковано, проте операція з перенесення міни пройшла успішно - ніхто не постраждав.
Цивільний громадянин, який помітив міну, спокійно зніс її з дороги та залишив у лісопосадці поблизу. Під час перенесення він тримав у зубах сигарету.
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Звертаємо увагу – якщо ви побачили міну, не варто наближатися до неї або намагатися знешкодити її – зверніться до рятувальних служб або до місцевої поліції. Бережіть себе та не намагайтеся допомогти власноруч – це може бути небезпечно для вашого здоров'я та життя.