З цигаркою в зубах та голими руками: у Бердянську чоловік переніс міну з дороги в ліс

У Бердянську чоловік, який помітив міну поблизу мосту та будинків, переніс її в лісопосадку голими руками. Він діяв дуже ризиковано, проте операція з перенесення міни пройшла успішно - ніхто не постраждав.

Цивільний громадянин, який помітив міну, спокійно зніс її з дороги та залишив у лісопосадці поблизу. Під час перенесення він тримав у зубах сигарету.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Звертаємо увагу – якщо ви побачили міну, не варто наближатися до неї або намагатися знешкодити її – зверніться до рятувальних служб або до місцевої поліції. Бережіть себе та не намагайтеся допомогти власноруч – це може бути небезпечно для вашого здоров'я та життя.