Нищівний циклон накрив французьку Майотту: кількість загиблих може сягнути тисячі

Архіпелаг Майотту накрив найсильніший за останні 90 років циклон – Чідо. Щонайменше кілька сотень людей загинули.

Підрахувати кількість жертв складно, наявні дані базуються на інформації з лікарень. Про це повідомив префект Майотти у коментарі La 1ere, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи будуть сильні морози та снігопади вже найближчими днями

Якої шкоди завдала нищівна стихія

Префект Майотти, заморського департаменту Франції, надав попередню оцінку наслідків циклону Чідо на архіпелазі. Він припускає, що кількість загиблих може сягати кількох сотень або навіть наблизитися до тисячі.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих і майже 250 поранених, з яких 9 перебувають у критичному стані. Однак ці дані префект назвав неправдоподібними, зважаючи на масштаби руйнувань.

Через мусульманську традицію ховати померлих менш ніж за 24 години, частина жертв, ймовірно, не буде врахована.

Багатьох мешканців повністю зруйнованих містечок досі не знайдено, і багато хто побоюється, що вони можуть перебувати під завалами. Префект припускає, що шок від удару стихії міг змусити людей залишитися на місці.

Режим червоної тривоги на Майотті зняли, щоб відновити вільне пересування громадян та перейти до подальших кроків з ліквідації наслідків стихії. Відкрито 120 центрів екстреного розміщення, притулок отримали близько 10 000 мешканців.

Також префект окреслив три основні пріоритети: безпека населення, відновлення транспортного сполучення і надання основних державних послуг, а також створення авіаційного сполучення з іншими територіями Франції для доставки підкріплень і допомоги.