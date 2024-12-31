Ціль була не одна: ЗСУ могли влучити у стратегічно-важливі пункти росіян

Вибухами в Севастополі 31 грудня ЗСУ хотіли ослабити російські резерви і логістику. Ціллю могли бути база 810-ї бригади та нафтовий термінал. Українські сили також продемонстрували нові можливості, знищивши гелікоптер за допомогою дрона.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів в ефірі 24 Каналу, що для розуміння нічних подій в Криму варто почати зі Льгова. Вночі на Курщині в районі Льгова було дуже гучно.

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Там розташований пункт управління і штаб 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту, а також пункт постійної дислокації, який в Козацькій бухті Севастополя.

Яка мета атак

"Наші оборонці атакували ці підрозділи на Півночі України та на півдні, в окупованому Криму. Козацька бухта – це основний пункт постійної дислокації 810-ї бригади. Туди регулярно прилітає. Мета – не дати можливість відновитися російським військам, які відходять туди для поповнення. Також не дозволити сформувати резервні підрозділи, які будуть направлені на фронт війни в Україні", – пояснив Павло Лакійчук.

Було кілька цілей

Він додав, що наразі немає точних даних, але ймовірно, ціллю був не тільки ППД 810-ї бригади, а й нафтовий термінал, який також розташований в цьому районі.

Це величезний термінал, схожий на Феодосійський нафтовий термінал, але він безпосередньо пов'язаний із забезпеченням Чорноморського флоту та військового угруповання противника паливно-мастильними матеріалами.

Не виключено, що морські дрони саме до нього прямували. Димові сліди там є, але точної інформації немає. Було б дуже добре, якби наші повітряні та морські дрони (атака була комбінованою) досягли своїх цілей. Принаймні одну ціль точно знищили,

– додав Павло Лакійчук.

ЗСУ вчилися таким атакам

Лакійчук також повідомив, що з безпілотного носія був знищений ворожий гелікоптер у повітрі. Один з уражених вертольотів дотягнув до аеродрому.

"Це чергова новинка, яку продемонстрували ЗСУ: дрон "Агура" з ракетою Р-73 "повітря-повітря", що був на ньому, знищив ворожий вертоліт. До цього наші оборонці готувалися тривалий час. Першу спробу зафіксували ще в травні 2024 року, коли атакували Чорноморське", – пояснив Лакійчук.

Лакійчук пояснив, що на відео, яке було опубліковано того часу, можна побачити, що українські Сили оборони вже навчалися подібним маневрам. Це складний процес, оскільки треба було удосконалити саму ракету, змінити систему наведення, а також підготовку операторів.