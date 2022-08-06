Ціль путіна, "скринька Пандори" та закінчення війни в Україні: інтерв'ю з главою МЗС Естонії

2 серпня новопризначений міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу здійснив свій перший закордонний візит – це була Україна. Він відвідав Житомирську область – саме її Естонія допоможе відновлювати після завершення війни в Україні.

Про припинення видачі віз росіянам, санкційну політику, військову допомогу, загрозу з боку рф для Європи, а також про те, чи готова Естонія визнати росію державою-спонсором тероризму та яка ймовірність застосування ядерної зброї – Урмас Рейнсалу ексклюзивно розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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"Всі ці кроки – позитивні, але цього недостатньо"

Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Європейському Союзу щодо припинення видачі віз громадянам росії. Але в ЄС кажуть, що не можуть заборонити повністю видачу шенгенських віз росіянам, оскільки санкційний режим спрямований саме на російську владу та еліту. Розкажіть, що то будуть за пропозиції?

Ціна агресії для росії має зростати. Це добре, що Європейський Союз знайшов компроміс та консенсус для ухвалення семи пакетів санкцій. Але ми маємо ухвалити негайно додаткові пакети санкцій, щоб війна коштувала агресору дуже дорого. Ми про це спілкувалися вже зокрема з Міністром закордонних справ США. Що стосується ЄС, то всі держави також мають прийти до спільного рішення в цьому.

Зараз триває війна, гинуть діти від російських ракет. А тим часом російські туристи, громадяни держави-агресорки, яка вчиняє геноцид на території України, йдуть дивитися Лувр чи інші туристичні принади. Це неправильно, кордони ЄС мають бути закриті для громадян рф.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Естонія надала Україні зброї на загальну суму 241 мільйон євро. Це 0,8% ВВП країни та третина оборонного бюджету. Скільки ще зброї та іншої допомоги ваша країна готова надати Україні в майбутньому?

Конкретні суми я озвучити не можу, однак уряд Естонії готує додатковий пакет військової допомоги для України. Перед початком повномасштабного вторгнення ми зробили важливий практичний крок, надавши ракети до протитанкових комплексів Javelin та деяку іншу зброю. Вона надзвичайно знадобилась українцям у перші дні нового етапу війни. Як член парламенту я неодноразово бував на фронті, потім в квітні у Харкові, та консультувався з військовими, яке саме озброєння потрібне Україні найбільше.

Звісно, всі кроки з надання озброєння та гуманітарної допомоги, які вже зроблено, – позитивні. Втім, як на мене, цього все одно недостатньо. Слід говорити про цифри на рівні сотень мільярдів доларів. Адже війна коштує дуже дорого – як у гуманітарній площині, так і щодо витрат зброї. Ми, як європейська, як світова спільнота, ще не досягли того рівня допомоги, який можна було б вважати достатнім.

"Ми маємо говорити про цифри на рівні сто мільярдів" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Це геноцидна війна, ціль якої – знищити державу Україну"

російські війська днями відпрацьовували імітацію ракетних ударів країн Балтії, зокрема територією Естонії. Про це заявив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм. Крім того, 18 червня вертоліт російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії. Яку загрозу сьогодні несе росія для країн Балтії?

Це питання має тактичну й стратегічну складову. Тактична полягає в тому, що росія зосереджує свої збройні сили в Україні, відводячи їх від наших кордонів. Сил, щоб атакувати Естонію чи вчиняти провокації, в них недостатньо, і це добре. У стратегічній перспективі дії росії становлять загрозу не тільки для країн, які сусідять із нею, а для всієї системи безпеки Європи.

Якщо війна перейде у затяжну фазу чи "заморозиться" й не буде чіткої перемоги України, це стане сигналом, що у 21 столітті за допомогою танків у центрі Європи можна порушувати державні кордони та влаштовувати геноциди. Це буде загроза для всього людства.

Естонія стала першою країною, яка визнала дії росії в Україні геноцидом. У нас є достатньо аргументів, що це не просто акт агресії, це геноцидна війна, ціль якої – знищити державу Україну.

путін, його ідеологи та поплічники не приховують цього. Це життєво важливо – дати світу та нашим партнерам чіткий сигнал, що війна в Україні не є питанням Луганської та Донецької областей чи Криму або будь-якої іншої частини України. Це не внутрішнє питання, а світова загроза.

Ціль путіна – повний контроль над Україною. Сила зброї та сила волі країн Заходу має зупинити режим путіна на шляху агресії. Тільки негайна та неуникна розплати за злочинні дії, сила української армії та сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю.

"У нас є достатньо аргументів, що це не просто акт агресії" / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Війна росії в Україні перетворилася на кривавий терор проти українських громадян. Зокрема, це видно за останніми подіями в Оленівці, де росія цинічно вбила українських військовополонених, порушуючи тим самим усі міжнародні договори. Чи готова Естонія визнати росію державою-спонсором тероризму?

росія систематично вчиняє акти геноциду на території України. І, безсумнівно, росія – це держава-спонсор тероризму. Адже ми бачимо ці жахіття, мета яких поширити страх як серед українців, так і серед світової спільноти. Я був би дуже радий, щоб ми розробили механізм, який дозволить на європейському рівні визнати росію державою-спонсором тероризму.

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"Цей тихий тоталітаризм ріс на наших очах протягом років"

За словами заступника голови Європейської комісії Мароша Шефчовича, робота над восьмим пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії триватиме восени. Що він може включати?

Хороший сигнал, що для семи пакетів санкцій європейські країни дійшли згоди. Це дає сподівання, що ми зможемо ухвалити і наступні. Естонія подасть нові пропозиції щодо санкцій найближчими тижнями. Окрім цього, у Празі буде неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій ми це обговоримо. Також ми постійно консультуємося з українською владою щодо подальшого санкційного тиску на росію.

Дуже важливо, щоб все населення країни-агресора відчувало ці санкції. Звісно, найбільша відповідальність лежить на російській владі, організаторах агресії на найвищому рівні, військовому командуванні. Водночас особиста відповідальність лежить і на виконавцях – російських солдатах, які вчиняють злочини проти людяності.

Понад те, пасивна відповідальність за весь цей жах, який спостерігає увесь світ, лежить і на російському суспільстві. Вони – громадяни держави, яка зараз скоює геноцид. Так, у росії є й поодинокі сміливі люди, які намагаються протистояти системі. Зараз політичних ув'язнених у рф більше, ніж за часів Брежнєва. Цей тихий тоталітаризм зростав на наших очах упродовж років. Результати не забарилися. І ми маємо дати відповідь.

"Росія систематично робить геноцид на території України" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Ціна цих більш легких санкцій – це кров українців"

Які конкретні кроки слід зробити для ослаблення росії щодо експорту енергоносіїв?

Загалом є два шляхи. Застосувати повне ембарго на енергію росії, яка є на ринку Європи. Суто практично, це підвищить ціну війни для режиму путіна. І допоможе в найближчому майбутньому цю війну закінчити. І з моральної, і з безпекової перспективи так правильно. І я підтримую саме такі кроки. Є й інший шлях – залишити санкції на теперішньому рівні. Для європейського суспільства так нібито легше. Однак правда в тому, що платою за це є життя цивільних людей та військових України. Ціна цих більш легких санкцій – це кров українців. Так не має бути.

Санкції мають на меті дві речі:

Перша – покарати.

Друга – не лише покарати, а дати таким чином відсіч, змусити агресора зупинитися.

Як оцінити рівень санкцій, які вже запровадили європейські країни? Тільки ті санкції, котрі приведуть у найближчому майбутньому до закінчення війни, є достатніми. Це означатиме, що санкції справді працюють.

"Наша сила волі – сильніша"

Як Ви вважаєте, що може зупинити путіна?

Система путіна функціонує. На жаль, це реальність, яку ми маємо прийняти. Це означає, що тільки одне зупинить путіна – належно озброєна українська армія та сила волі західного світу, який не боятиметься постачати потрібне озброєння в потрібній кількості та запроваджувати нові санкції проти росії.

путін думає, що зима буде проблемною для європейських країн через ціну на енергоносії. Наша відповідь має бути ще перед зимою – ні.

"Естонія стала першою країною, яка визнала дії росії в Україні геноцидом" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ми хочемо посилити ізоляцію росії через юридичну відповідальність, через надання Україні важкого озброєння та фінансової допомоги, яка підтримає її економіку. Щоб росія відчула: наша сила волі – сильніша. Питання в тому, у кого більше грошей та зброї, у кого більше друзів у світі чи в кого є ядерна бомба. Це питання сильнішої сили волі, щоб захищати ті цінності, які, як ми думаємо, роблять нас вільними народами.

Заяви про застосування ядерної зброї часто звучать у росії. Як Ви вважаєте, чи є реальна загроза і хто може опинитися під ударом?

Слід розуміти, що ядерна загроза була й буде. Але існує симетрія. Той, хто використовує ядерну зброю, має бути готовим, що проти нього буде використано те саме. Я думаю, що росія не відкриє цю "скриньку Пандори". Вона намагається залякати українців і світ, однак, як я бачу, не надто успішно.

росія намагається залякувати західних лідерів, щоб вони не надавали Україні необхідне озброєння та допомогу. Знову ж таки, це питання сили волі – боїмося ми терориста, вбивцю та організатора геноциду чи ні. Відповідь має бути "не боїмося". Ядерна система безпеки працює за принципом симетрії, і росія це розуміє. Агресор намагається маніпулювати цим питанням, що є додатковим підтвердженням терористичної суті російської держави.

"Я думаю, що росія не відкриє цю "скриньку Пандори" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як Ви вважаєте, чи є загроза вторгнення росії до інших країн? Від чого це залежить, хто саме під загрозою та чому?

НАТО – це система колективного захисту, і ми, естонці, дуже раді вітати Фінляндію та Швецію, які вже невдовзі стануть членами Альянсу. І в майбутньому ми будемо раді бачити добре треновані війська України в нашій євроатлантичній родині. Що стосується загрози, то це не про ту чи іншу країну. Це загроза всій системі європейської безпеки. Я вважаю, що росія станоить загрозу для всього людства.

Коли на Вашу думку, закінчиться війна росії проти України, і чим?

Війна закінчиться, коли путін її закінчить. І це трапиться не через дипломатичні відносини чи якісь сентиментальні аргументи. Ціна агресії – надто висока. І це означає боротьбу.

Потрібні сильні та систематичні сигнали, які відчує росія. Озброєння для України, санкції для росії. Партнери мають бути єдині в цьому. Ми маємо досягнути такого рівня, що інтереси політичного групування в рф опиняться під серйозною загрозою.

Яке майбутнє Ви бачите для України? А для росії?

Естонія бачить Україну майбутнім переможцем у цій війні, членом Європейського Союзу, нашого спільного європейського дому, та НАТО. Світле майбутнє для росії я би бачив після другого Нюрнберзького процесу, де сидить путін та його поплічники.

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