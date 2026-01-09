Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину, – ПВК "Захід" про удар по Львову

У ніч на 9 січня Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Це була балістична ракета, яка рухалася із надзвичайно великою швидкістю.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ПВК "Захід".

Що відомо про удар?

Удар припав по об'єктах інфраструктури у Львові на 23:47.

Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів,

– сказали військові.

Нагадаємо, що монітори припускають, що атака була завдана балістикою середньої дальності (БРСД) "Орешник".

Інші деталі атаки