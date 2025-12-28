28 грудня, 13:06
Цілі уражено: Сили оборони атакували Сизранський НПЗ та низку інших об'єктів росіян
У ніч на 28 грудня Сиил оборони України уразили нафтопереробний завод “Сизранський” у Самарській області Росії. Також під ударами опинилася й низка об'єктів загарбників на тимчасово окупованій території нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що вночі 28 грудня було зафіксовано влучання ударних БпЛА по території Сизранського нафтопереробного заводу з подальшою пожежею.
Ступінь завданих збитків уточнюється,
– наголосили військові.
Довідково! У Генштабі пояснили, що щорічний об'єм перероблювання Сизранського НПЗ складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти. Це підприємство також є частиною енергетичного тилу Росії та залучений у забезпеченні збройних сил агресора.