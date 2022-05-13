Цілий батальйон відмовився йти в наступ, – Гайдай про розгром окупантів на Сході

На частині Луганщини, що межує з Донеччиною, тривають надпотужні бої. Українські військові завдають гідних ударів російським окупантам.

Про це для 24 каналу сказав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти намагаються перекрити трасу з боку Попасної та Білогорівки.

До теми Білогорівка – друга Чорнобаївка: ЗСУ знову знищили переправи окупантів через Сіверський Донець

"Якщо порівняти Білогорівку з Чорнобаївкою, то вона у деяких напрямках відпочиває, бо є така упоротість й тупість. Бо як ще пояснити, щоб так лізти й ставити понтонні мости в одному й тому самому місці, де вже розбили майже 90 одиниць важкої техніки. Там спалили купу орків і потопили якусь їхню гондолу. Ще збили гелікоптер. Це просто жах і вони все одно намагаються щось там зробити", – розповів Гайдай.

Бояться наступати

Очільник ОВА розповів, що є перехоплені розмови росіян. Вони панікують і не хочуть їхати в Білогорівку.

Цілий батальйон відмовився йти у наступ. Вони просто неозброєним оком бачать, що відбувається і зараз наші хлопці вже починають артилерію відпрацьовувати у той бік, на якому окупанти намагалися закріпитись,

– сказав Гайдай.

Він зазначив, що загарбники кажуть – на підступах до Сєверодонецька взяли Воєводівку. Проте чомусь зайти в населений пункт не можуть, бо гинуть. Гайдай додав, що росіяни також намагаються зробити прорив у напрямку гірського з боку Нижнього.

Росіяни не перестають брехати

За словами Гайдая, російські вбивці контролюють майже все Рубіжне та його околиці. Проте вони не можуть пройти далі, бо наші землі охороняють нацгвардійці. Що стосується ситуації в самому Рубіжному, то, як сказав очільник ОВА, вона складна, оскільки води та газу немає.

Гайдай зазначив, єдине, чим пишаються орки, то це те, що вони у всіх пабліках пишуть – відкрили українську лікарню, яка стояла закрита.

"Але ж, чорт, це наша лікарня, ми її наповнювали надсучасним обладнанням. Це інфекційне відділення, яке визнали одним із найкращих в Україні. І вони зараз публікують таку маячню, що все стояло закрите й занедбане, а вони відремонтували й відкрили. Це просто сюр", – сказав Гайдай.

Зверніть увагу – Гайдай розповів про дії окупантів: дивіться відео