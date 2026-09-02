Росія змінила тактику атак безпілотниками: ISW розкрив деталі цілодобового терору

Російські окупаційні війська перейшли до нової тактики безперервних ударів по Україні, завдаючи ударів безпілотниками як удень, так і вночі. Головною метою ворога є завдання максимальної шкоди цивільному населенню та виснаження української системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Яку тактику почали використовувати росіяни?

Починаючи від 27 серпня, загарбники здійснюють безперервні хвилі атак БпЛА на українські міста, зокрема на Київ. Якщо раніше ворожі нальоти планувалися переважно на вечірній та нічний час, то тепер окупанти застосовують порівнянну кількість машин і протягом дня. Наприкінці літа 2026 року цілями загарбників усе частіше ставали торгові центри, склади з продовольством та інші приватні цивільні об'єкти.

Окрім зміни графіка запусків, противник робить ставку на складніші для збиття повітряні цілі. Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у липні 2026 року окупаційні війська запустили вп'ятеро більше реактивних безпілотників порівняно з червнем, а у серпні їхня кількість перевищила 2 800 одиниць.

Рівень збиття українською ППО стандартних поршневих БпЛА становить від 90% до 95%, тоді як для реактивних дронів цей показник нижчий і становить близько 60%. За спостереженнями ISW, Росія почала активніше використовувати реактивні безпілотники наприкінці квітня 2026 року у відповідь на високу ефективність українського перехоплення. Уже в серпні частка таких безпілотників у загальних залпах зросла приблизно до 56%.

У квітня 2026-го Росія використала 6 583 далекобійні безпілотники, а в серпні, коли агресор надав пріоритет виробництву реактивних "Гераней-4" та "Гераней-5", було використано лише 4 943 таких безпілотників,

– зазначається у звіті американських аналітиків.

Аналітики наголошують, що шляхом цілодобових ударів ворог прагне змусити українців безперервно перебувати в укриттях, дезорганізувати економічну діяльність і порушити щоденне життя суспільства. Видання The Wall Street Journal також підтверджує, що Москва виснажує українську столицю цілодобовими атаками.

Постійне застосування Росією цієї тактики, ймовірно, спрямоване на збільшення втрат і шкоди серед цивільного населення, а також на те, щоб змусити українців частіше ховатися в укриттях. Це може суттєво порушувати повсякденне життя та економічну активність і, зрештою, мати на меті деморалізацію українського суспільства,

– підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, генерал Микола Маломуж заявив, що нові реактивні безпілотники Росії практично неможливо ефективно збивати кулеметами мобільних вогневих груп, тому Україні потрібна багаторівнева система протиповітряної оборони. На його думку, насамперед необхідно виявляти та знищувати місця виробництва й запуску таких дронів, а також посилювати ППО зенітно-ракетними комплексами, ПЗРК і сучасними західними системами.

Додатковим ефективним засобом боротьби він назвав винищувачі F-16, Mirage та Gripen, які можуть перехоплювати реактивні БпЛА на підступах до важливих об'єктів.