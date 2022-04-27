Цілодобово готувалися до нападу Росії: Залужний показав філігранну роботу підрозділів ССО

27 квітня 2022 , 19:30
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Джерело:

фейсбук Валерія Залужного

Українські Збройні Сили готувались дати відсіч ворогу протягом останніх 8 років. Усі тренування дозволяють наших захисникам зараз вправно і ефективно знищувати загарбників.

Про це у своєму фейсбуці написав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Він також оприлюднив відео, на якому українські захисники знищують ворога. 

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Як підкреслив Залужний, упродовж останніх восьми років українські військовослужбовці цілодобово готувалися до відбиття повномасштабної збройної агресії з боку Росії.

Зараз набуті навички допомагають нам ефективно знищувати ворога,
– наголосив Залужний.

Опубліковане відео Головнокомандувач ЗСУ прокоментував так: "На відео – філігранна робота підрозділів ССО Командування Сил спеціальних операцій ЗС України".

Підрозділи ССО дають відсіч ворогу: дивіться відео 

 

Автор: Тетяна Сукач