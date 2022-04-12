Ціна "дружби": у Білорусі ввели обмеження на вивезення борошна, гречки, рису та навіть цукру

Білорусь вирішила підтримати війна Росії проти України. Рішення бути союзником окупантів коштує дуже дорого.

Білорусь потрапила під санкції західних партнерів України разом із Росією. Їй доведеться боротися з важкими наслідками рішення про підтримку окупантів.

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Обмеження на вивезення продуктів

Влада Білорусі заборонила вивозити борошно, гречку, рис, манну крупу, вівсянку, макарони, олію, консерви, молочні продукти, рибу, цукор та сіль вагою понад кілограм або в об'ємі понад 1 літр.

Як показав досвід, заяви про "відсутність дефіциту" за підтримку Росії продукцією не забезпечують, тому влада Білорусі ввела обмеження, щоб бодай якийсь час протриматися на своїх запасах.

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