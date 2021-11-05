Ціна елітного котеджу в Києві: кулуари Ради збираються ремонтувати за 42 мільйони

Кулуари Верховної Ради хочуть відремонтувати за 42 мільйони гривень. Журналісти порівнюють, що за ці гроші можна купити 10-кімнатний будинок з басейном і причал на Дніпрі.

Управління справами Апарату парламенту 2 листопада провело тендер й замовило у ТОВ "Бриліантс Груп" ремонт кулуарів. Вартість – 41,50 мільйона гривень.

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Так, відреставрують кулуари третього поверху будинку Ради по вулиці Грушевського, 5 у частині облаштування пресцентру. Що відремонтують Ще у травні замовили проєкт ремонту у ТОВ "Грін Маєток". Він обійшовся у 1,30 мільйона гривень. Отже, пресцентр має бути на 50 місць, президія – на 5 мобільних робочих місць.

Крім того, облаштують 2 мобільні трибуни, кімнату для роботи преси з шафами на замках, інформаційні стійки.

Також відремонтують кабінет працівників пресцентру, копіцентр, місця для неформального спілкування та швидких інтерв'ю, мережеву інфраструктуру.

Проєкт ремонту / Колаж "Наші гроші" Що закупили для ремонту Для ремонту замовили певні матеріали та речі для облаштування пресцентру: 2 німецькі припливно-витяжні установки Wolf купили по 7,35 мільйона гривень,

2 комплекти автоматики для них – по 578 тисяч,

конструкцію з алюмінієвих ферм – 1,33 мільйона,

2 довгі столи індивідуального виготовлення з травою – по 35 100 гривень,

6 сидінь біля вікна індивідуального виготовлення – по 17 541 гривню,

60 стільчиків для гостей зі столиками – по 5 417 гривень.

ковролін Balsan Bolero – 1 696 гривень за квадратний метр. Журналісти відзначили, що на ринку його можна знайти трохи дешевше – по 1 617 гривень, якщо брати гуртом.

Приймачі Shure DR 6004 – 4 806 гривень.

Проєкт ремонту / Колаж "Наші гроші" За ці гроші можна купити елітний будинок Розслідувачі зауважили, що за гроші, які виділили на ремонт, можна придбати 10-кімнатний будинок у елітному котеджному містечку у Києві. Там буде і земля на березі Дніпра, і власний причал, і басейн. Крім того, сауна, джакузі, домашній кінотеатр, побутова техніка.



За ці гроші можна купити котедж / Скриншот з сайту

Що відомо про угоду

Розслідувачі дослідили, що ціна угоди про ремонт всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 мільйона гривень. Конкурентом "Грін Маєток" був ФОП Каримов Олександр Вікторович із Києва. Щоправда, ніхто з низ не знижував ціну під час аукціону.

Київською "Бриліантс Груп" володіє і керує Дмитро Поляков із Луганська. Крім цього, він є засновником і директором ТОВ "Енергія навколишнього середовища".

"Грін Маєток" із села Глибоке біля Борисполя належить директору Павлу Красенку із Білгород-Дністровського на Одещині. Раніше він також заснував ТОВ "Київ Девелоп Груп" зі Світланою Шелест.