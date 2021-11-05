Ціна елітного котеджу в Києві: кулуари Ради збираються ремонтувати за 42 мільйони
Джерело:"Наші гроші"
Кулуари Верховної Ради хочуть відремонтувати за 42 мільйони гривень. Журналісти порівнюють, що за ці гроші можна купити 10-кімнатний будинок з басейном і причал на Дніпрі.
Управління справами Апарату парламенту 2 листопада провело тендер й замовило у ТОВ "Бриліантс Груп" ремонт кулуарів. Вартість – 41,50 мільйона гривень.
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Так, відреставрують кулуари третього поверху будинку Ради по вулиці Грушевського, 5 у частині облаштування пресцентру.
Що відремонтують
Ще у травні замовили проєкт ремонту у ТОВ "Грін Маєток". Він обійшовся у 1,30 мільйона гривень.
- Отже, пресцентр має бути на 50 місць, президія – на 5 мобільних робочих місць.
- Крім того, облаштують 2 мобільні трибуни, кімнату для роботи преси з шафами на замках, інформаційні стійки.
- Також відремонтують кабінет працівників пресцентру, копіцентр, місця для неформального спілкування та швидких інтерв'ю, мережеву інфраструктуру.
Проєкт ремонту / Колаж "Наші гроші"
Що закупили для ремонту
Для ремонту замовили певні матеріали та речі для облаштування пресцентру:
- 2 німецькі припливно-витяжні установки Wolf купили по 7,35 мільйона гривень,
- 2 комплекти автоматики для них – по 578 тисяч,
- конструкцію з алюмінієвих ферм – 1,33 мільйона,
- 2 довгі столи індивідуального виготовлення з травою – по 35 100 гривень,
- 6 сидінь біля вікна індивідуального виготовлення – по 17 541 гривню,
- 60 стільчиків для гостей зі столиками – по 5 417 гривень.
- ковролін Balsan Bolero – 1 696 гривень за квадратний метр. Журналісти відзначили, що на ринку його можна знайти трохи дешевше – по 1 617 гривень, якщо брати гуртом.
- Приймачі Shure DR 6004 – 4 806 гривень.
Проєкт ремонту / Колаж "Наші гроші"
За ці гроші можна купити елітний будинок
Розслідувачі зауважили, що за гроші, які виділили на ремонт, можна придбати 10-кімнатний будинок у елітному котеджному містечку у Києві. Там буде і земля на березі Дніпра, і власний причал, і басейн. Крім того, сауна, джакузі, домашній кінотеатр, побутова техніка.
За ці гроші можна купити котедж / Скриншот з сайту
Що відомо про угоду
Розслідувачі дослідили, що ціна угоди про ремонт всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 мільйона гривень. Конкурентом "Грін Маєток" був ФОП Каримов Олександр Вікторович із Києва. Щоправда, ніхто з низ не знижував ціну під час аукціону.
Київською "Бриліантс Груп" володіє і керує Дмитро Поляков із Луганська. Крім цього, він є засновником і директором ТОВ "Енергія навколишнього середовища".
"Грін Маєток" із села Глибоке біля Борисполя належить директору Павлу Красенку із Білгород-Дністровського на Одещині. Раніше він також заснував ТОВ "Київ Девелоп Груп" зі Світланою Шелест.