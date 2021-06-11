Ціна "стрибнула" у 30 разів: Піскун пояснив, чому виселився з держдачі

Колишній генпрокурор Святослав Піскун стверджує, що з державної дачі виселився добровільно. Причина – ціни на оренду підняли у кілька десятків разів.

Про це Піскун повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Щодо примусового виселення, то ексгенпрокурор пояснив, що це можливо лише після рішення суду.

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Піскун каже, що виселився добровільно

Я виселився добровільно й сам ще до того, як підняли це питання, тому що мене не влаштувала ціна, яку треба було вже платити за цю державну дачу, яку я отримав колись у користування на праві договору оренди, як генпрокурор, який мав державну охорону,

– розповів Піскун.

Колишній очільник Генпрокуратури каже, що до 2014 року був затверджений список людей, які проживали на держдачах. Кабмін також встановлював розцінки на проживання.

Порошенко скасував укази Януковича та Ющенка щодо держдач

Проте з 2014 року тодішній президент Петро Порошенко скасував укази Януковича та Ющенка, які дали право на проживання там близько 100 осіб. Піскун запевняє, мовляв, сам на держдачу не заселявся – лише через указ.

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З 2014 році питання проживання стало вже комерційним. Ціну підняли у 30 разів порівняно з позаминулим роком.

Коли прийшла молода команда, вона дуже серйозно підняла ціни. Чи є сенс платити такі гроші? Я порахував, що мені це не потрібно. Я поїхав, – сказав Піскун.

Питання держдач розглянули на РНБО

Зазначимо, що питання проживання експосадовців на держдачах підняли на засіданні РНБО. Ухвалили рішення про держдачі у Конча-Заспі та Пущі-Водиці: 20 осіб мали виселити. Серед них і Святослав Піскун.