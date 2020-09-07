Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія дедалі більше тиснутиме на Олександра Лукашенка в питанні створення союзної держави. Зараз, мовляв, для Путіна настав ідеальний момент.

Глава МЗС в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що Україна завжди стежила за ситуацією зі створенням так званого союзу між Росією та Білоруссю.

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За словами Дмитра Кулеби, рік тому відбулася інтенсивна спроба Росії втягнути Білорусь максимально глибоко в формат союзної держави.

Все йшло добре, Путін з Лукашенком постійно зустрічалися. Але у вирішальний момент Лукашенко вдарив по гальмах,

– пригадав дипломат.

Глава українського МЗС наголосив, що вливання Білорусі в союзну державу – це та ціна, яку наразі платить Лукашенко за підтримку Кремля під час масштабних протестів.

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РФ сформувала резерв військових для Білорусі. Путін сказав, що військо залучатимуть, якщо протестувальники будуть займатись екстремізмом.

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська стурбована такою заявою Путіна

та вважає, що введення російських військ у Білорусь було б серйозним порушенням суверенітету країни.

Водночас у Координаційній раді Білорусі наголосили, що проблеми політичної кризи в країні повинні вирішуватись без зовнішнього втручання.

Союзна держава РФ та Білорусі: що треба знати

За ідеєю Кремля, це має бути наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь.

Союзна держава буде з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який створюватимуть поетапно.

На днях прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін зробив гучну заяву щодо відносин Москви та Мінська. Він вважає, що Росія та Білорусь "досягли прогресу щодо майбутньої Союзної держави".

За словами прем'єра РФ, сторони обговорюють про те, щоб зняти бар'єри у торгівлі, а також розширити співпрацю в ключових напрямках:

в культурі,

спорті,

охороні здоров'я,

енергетиці,

промисловості.

Зверніть увагу! Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали ще 8 грудня 1999 у Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком.