Ціна зволікання – тисячі життів українців, – Зеленський про польські літаки

Президент України Володимир Зеленський 26 березня провів відеоконференцію з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Зеленський вкотре сказав про необхідність збільшити протиповітряну оборону.

Український президент заявив, що розчарований. Це через літаки радянського виробництва, які обіцяли передати для захисту від Росії.

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Такі літаки є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі. Їх навіть вже пообіцяли для України.

"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – сказав Зеленський.

Росію потрібно зупинити

За словами президента, літаки, танки та системи ППО великої дальності допомогли б захистити українські міста та змінити перебіг бойових дій. Він наголосив, що у партнерів є можливість допомогти.

"Існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", – сказав Зеленський.

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