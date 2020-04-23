ОККО, WOG і Glusco знизили ціни на бензин і дизель: цифри
Одні з найбільших мереж заправних станцій ОККО, WOG і Glusco 23 квітня вкотре знизили ціни на паливо. Здешевшали А-95, А-92 і дизельне пальне.
Ціна на паливо на трьох цих заправках опустилася на 50 копійок. Про це повідомляє портал enkorr з посиланням на моніторингові дані від "Консалтингової групи А-95".
Перед тим Ціна на бензин і дизпаливо в Україні падає: таких позначок не було з 2014 року
Ціни на бензин А-92 і дизельне паливо на станціях ОККО і WOG опустилися до 24,49 гривні за літр, на бензин А-95 – до 25,49 гривні за літр.
Також 23 квітня одразу на 1 гривню знизила ціни мережу Glusco. Бензин А-92 і дизпаливо в цій мережі продають по 21,95 гривні за літр, А-95 – по 22,95.
Важливо. В Україні стрімко падає гуртова ціна на бензин і дизельне пальне. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року і варто очікувати на значне здешевшання цін на заправках.
Паливо також подешевшало в таких регіональних мережах:
- "Паралель" (Запоріжжя),
- "Автотранс" (Полтава),
- "Кворум-Нафта" (Миколаїв),
- "Катрал" (Одеса)
- SKY (Дніпро).
Аналітики вважають, що ціни на бензин та дизельне пальне знизилися завдяки зменшенню вартості нафти та за рахунок збільшеної пропозиції пального.
Експерти "Консалтингової групи А-95" очікують, що бензин і дизель продовжать дешевшати в роздрібному продажі. Проте, стримуватиме це падіння попиту і відповідно, роздрібних продажів через карантин в середньому на 30-40%.
Як обвал цін на нафту вплине на паливний ринок / Інфографіка 24 каналу
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