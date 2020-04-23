ОККО, WOG і Glusco знизили ціни на бензин і дизель: цифри

Одні з найбільших мереж заправних станцій ОККО, WOG і Glusco 23 квітня вкотре знизили ціни на паливо. Здешевшали А-95, А-92 і дизельне пальне.

Ціна на паливо на трьох цих заправках опустилася на 50 копійок. Про це повідомляє портал enkorr з посиланням на моніторингові дані від "Консалтингової групи А-95".

Перед тим Ціна на бензин і дизпаливо в Україні падає: таких позначок не було з 2014 року

Ціни на бензин А-92 і дизельне паливо на станціях ОККО і WOG опустилися до 24,49 гривні за літр, на бензин А-95 – до 25,49 гривні за літр.

Також 23 квітня одразу на 1 гривню знизила ціни мережу Glusco. Бензин А-92 і дизпаливо в цій мережі продають по 21,95 гривні за літр, А-95 – по 22,95.

Важливо. В Україні стрімко падає гуртова ціна на бензин і дизельне пальне. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року і варто очікувати на значне здешевшання цін на заправках.

Паливо також подешевшало в таких регіональних мережах:

"Паралель" (Запоріжжя),

"Автотранс" (Полтава),

"Кворум-Нафта" (Миколаїв),

"Катрал" (Одеса)

SKY (Дніпро).

Аналітики вважають, що ціни на бензин та дизельне пальне знизилися завдяки зменшенню вартості нафти та за рахунок збільшеної пропозиції пального.

Експерти "Консалтингової групи А-95" очікують, що бензин і дизель продовжать дешевшати в роздрібному продажі. Проте, стримуватиме це падіння попиту і відповідно, роздрібних продажів через карантин в середньому на 30-40%.



Як обвал цін на нафту вплине на паливний ринок / Інфографіка 24 каналу