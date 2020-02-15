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      Ціни на газ влітку будуть рекордно низькими: обіцянка міністра Оржеля

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      Ціни на газ в Україні влітку 2020 року будуть рекордно низькими, пообіцяв міністр Оржель / Пресслужба Кабміну

      Рекордно низькі ціни на газ в Україні влітку 2020 року пообіцяв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Меншими ціни на газ будуть і в лютому та березні.

      "Треба контролювати монополіста, тому має бути чіткий контроль – регульований тариф. Ринку ми забезпечимо розвиток. І ціна на газ: я навіть запевню в тому, що і лютий, і березень, і літо – це будуть рекордно менші ціни. Адже нам вдалось стабілізувати ситуацію на ринку газу", – заявив Оржель в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

      До теми: Розмір платіжки за компослуги в січні буде більшим: чому

      За словами міністра, зменшення ціни на газ дало можливість переглянути тарифи на розподіл газу, які дуже довго не переглядались.

      "Для того, щоб українці отримували газ безпосередньо в домівках, має працювати інфраструктура. Це необхідні витрати. Тому і розділені платежі", – додав Оржель.

      Зазначимо, що з третього кварталу 2019 року ціна газу на українському ринку впала до позначки 186 доларів за тисячу кубометрів. Цей показник найменший для останніх 10 років.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Олексій Оржель Міністерство енергетики та захисту довкілля Ціни Комунальні послуги Тарифи на газ Газ Ринок газу Новини України
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