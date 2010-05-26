Прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді заявив, що Панахі випустили на свободу 24 травня. Які звинувачення пред'явлені режисерові невідомо. Справу Панахі передадуть на розгляд в революційний суд Ірану. Він займається особливими злочинами, у тому числі пов'язаними з держбезпекою, і його вердикт не підлягає апеляції.



Рішення про звільнення режисера ухвалили після того, як він оголосив голодування на знак протесту проти свого ув'язнення. Він вимагав зустрічі з адвокатом, з родичами, а також наполягав на проведенні відкритого процесу у його справі.



Джафара Панахі затримали у березні 2010 року. Крім нього були ще 16 людей, в тому числі члени сім'ї режисера. Пізніше їх звільнили. Близько року тому Панахі і його родичі також піддавалися арешту після того, як прийшли на кладовище, де збиралися прихильники опозиції.



49-річний Джафар Панахі - один з найвідоміших іранських режисерів. Його фільми відзначили нагородами Каннського, Венеціанського, берлінського фестивалів, а також фестивалю в Чикаго. Частина його картин заборонена до показу в Ірані. Крім того, Панахі кілька разів не випускали за кордон. Так, у лютому 2010 року він не зміг поїхати на Берлінський кінофестиваль. Після ув'язнення та голодування він виглядає дуже втомленим, але його життю нічого не загожує.