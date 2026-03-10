Американці приголомшені різким стрибком цін на бензин через загострення ситуації навколо Ірану, що безпосередньо б'є по їхніх гаманцях. Трамп діє хаотично і непередбачувано, що вигідно Путіну в короткостроковій перспективі.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, що лише за тиждень ціни місцями зросли на понад долар за галон.

Як дорогий бензин вплине на економіку США?

Важливо! Трамп заявив, що воєнна операція США проти Ірану фактично добігає кінця. За його словами, американські військові уразили понад 3 тисячі іранських об’єктів, тож, як стверджує Трамп, Тегеран майже повністю втратив свій військовий потенціал.

"Американці сприймають це з жахом і недовірою, але з надією, що президент схаменеться. Ціни на бензин у Вісконсині за тиждень зросли на 80 центів за галон, у Колорадо – на понад долар. Це як у всіх витягли гроші з кишені, адже тут немає нормального громадського транспорту. Тому автомобіль у США – це необхідність, а не розкіш", – сказав Рашкін.

Зростання цін на бензин може підштовхнути американців до електромобілів. Китайські електромобілі, попри свою доступність, поки що мають обмежений доступ на американський ринок, тож суттєво вплинути на ситуацію не зможуть.

Сумно, що у 2026 році ми досі змушені нервувати через Ормузьку протоку і нафту, бо Трамп вважає вітряки загрозою. Путін, попри санкції, заробляє на високих цінах. Але якщо стрибок буде надто різким – економічна діяльність просто зупиниться,

– пояснив Рашкін.

Експерт провів паралель із торговельною війною з Китаєм, коли 150% тарифи просто зупинили торгівлю – кораблі йшли порожніми, бо ніхто не міг дозволити собі викупити товар. Якщо ціни на нафту продовжать стрімко зростати, економіка може повторити той самий сценарій, а на найближчих виборах це обернеться серйозними втратами для республіканців.

"До виборів ще далеко. Якщо ця війна розвиватиметься так само безглуздо, як Трамп проводить усе, за що береться, негативні наслідки вдарять швидше і жорсткіше. Такого безладу з такою швидкістю не було з часів його першої каденції. Трамп зробив стільки для Росії, що йому вже пора вулицю там назвати – або перейменувати мавзолей на Красній площі", – зазначив Рашкін.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що загострення на Близькому Сході з одного боку грає на користь Росії, але з іншого – створює для неї серйозні ризики. За його словами, підвищення цін на нафту наразі не є настільки критичним, щоб говорити про їхнє стрімке й неконтрольоване зростання.

Що ще відомо про ситуацію на ринку нафти?