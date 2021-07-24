Вареники з вишнею і компот з абрикос стали розкішшю: чому ростуть ціни

Нинішнього сезону ціни на фрукти не просто неприємно вражають, а б'ють рекорди. Експерти кажуть – винний в цій ситуації неврожай, спричинений температурними перепадами та дощами й не лише. Чому не варто чекати на дешеві вишні, черешні, абрикоси та якими будуть ціни на баштанні, ми дізналися у експертів.

Пусті вишневі садки

У нашій країні вишня культивується дуже давно. Про вишневі садки пишуть в своїх творах багато видатних земляків. Перші згадки датуються далеким 1657 роком. Сьогодні цей фрукт (саме так, з точки зору ботаніки, вишня не ягода, а фрукт) також не втратив своєї популярності. А для багатьох з нас вареники та пиріжки саме з вишнею є чи не найбільшим смаколиком. Нині в Україні вирощують 16 сортів цих дерев: шість вітчизняних, один новий селекційний і дев'ять іноземних сортів.

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Сьогодні на столичних базарах все ще можна купити червоні плоди, проте за кілограм доведеться викласти приблизно 60 гривень. Продавчині активно закликають купувати їхній товар, оскільки вони вже відходять, тому на здешевлення не варто розраховувати. Загалом, цього року українських вишень на ринку було мало. А все тому, що весною спостерігалась максимально несприятлива погода для майбутнього врожаю.

В кінці квітня на початку травня фермери із Запоріжжя, Херсонщини писали, що в них приморозило, побило градом та дощами весь цвіт. Вони тоді казали, не варто очікувати на врожай ані вишень, ані абрикос, бо весь цвіт лежить на землі замість того щоби піти у зав'язь. Тому тут немає нічого дивного,

– зауважує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Фермер із Запоріжжя Олександр Мамонтов погоджується з експертом і додає, що цьогоріч має рекордно низький врожай вишень. З кількох гектарів власного вишневого саду вдалось зібрати лише кілька кілограмів, тоді як у хороші роки це були сотні.

Вишня 2021 року цу дефіциті / Фото – Піксабей

Подібна ситуація і з врожаєм черешень Цьогоріч вони із категорії доступні фрукти перебрались в категорію розкіш. Небагато споживачів мають змогу її купувати по 70 гривень і вище за кіло. До слова, вартість великих плодів коливається в межах 100 – 120 гривень за кілограм. Садівники скаржаться, що на півдні країни її практично немає.

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В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях такого дефіциту давно не спостерігалось. Навіть минулого року, який вважався не сприятливий для черешні, вона вродила значно краще ніж нинішнього року.

Абрикоси зі смаком… паперу

На жаль, аналогічна ситуація і з абрикосами. Холодна температура "побила" цвіт, через що зможемо ласувати лише імпортним фруктом. Цьогоріч українські фермери з дерев знімають буквально по кілька плодів, тому не варто чекати, що ціни на абрикоси знизяться. На Київщині та Черкащині, приміром, померз не лише цвіт, а й дерева.

Абрикоси стали жертвою кліматичних змін / Фото – Піксабей

Здебільшого заводять до нас абрикоси з Туреччини та Єгипту. Вартість кілограму цих плодів в столиці коливається в межах 70 гривень за кіло. Щоправда, імпортні фрукти суттєво відрізняють від вітчизняних не лише ціною, але й смаком.

Аби імпортні абрикоси доїхали до України, їх зривають зеленими та транспортують сюди у холоді. Тут є проблема, адже фрукти не завжди достигають та гниють. Коли вони достигають в коробці, а не на гілці, то не мають того знайомого нам природнього соку та солодощі,

– вважає Олег Пендзин.

Посмакувавши такі фрукти одразу відчувається, що абрикоса якась не зовсім справжня. Аналогічна ситуація с персиками. Всі ці фрукти виглядають немов з картинки, але справжнього смаку не мають. Подекуди складається враження, що їси вторинну сировину. Українські фрукти смакують зовсім інакше: вони запашні, солодкі, соковиті. Проте цьогоріч доведеться їсти або красиві імпортні. Хоч імпортні персики й не дуже смачні, проте ціни на них не низькі. Так в середньому кілограм обійдеться від 60 гривень.

Доступні баштанні

Замінити фрукти невдовзі зможуть баштанні культури. Вже в продажу є дині та кавуни. Щоправда, поки ціни на них зависокі, адже реалізується все той же імпорт, здебільшого. Приблизно в середині серпня до нас має поїхати середньоазійська динька. Йдеться про Казахстан, Таджикистан, Туркменістан.

Українські кавуни з'являться на ринках в кінці липня на початку серпня / Фото – Піксабей

Олег Пендзин не знає, скільки саме можуть цього сезону імпортувати динь з цих країн, але якщо вони поїдуть до нас, то точно будуть солодкими і смачними. Адже для динь, власне як і для кавунів, потрібне сонце і волога.

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Якщо сонця українські баштанні отримують достатньо, то з опадами не щастить. Тому через замалу кількість вологи, зокрема "смугасті", будуть солодкими, але не дуже соковитими. Через що вони швидше псуватимуться і чи доїдуть, приміром, з Херсону до Києва – відкрите питання. Щоправда, це не стосується аграрних підприємств та фермерів, які облаштували поля системами зрошення.

Вітчизняні кавуни мають активно поїхати на українські ринки в кінці липня на початку серпня. Саме тоді й ціни на них повинні піти на зниження. Якщо сьогодні за кіло дині просять від 20 гривень за кілограм, а кавун – в середньому 21 гривню, то за кілька тижнів очікують на зниження їх вартості на 30% чи й більше.