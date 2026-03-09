Росія отримала несподіваний бонус: як здорожчання нафти може змінити ситуацію на фронті

Відключення Starlink вплинуло на успіхи росіян на фронті, що дозволило ЗСУ повернути 440 квадратних кілометрів території. Однак зростання цін на нафту може вплинути на військові спроможності Росії.

Колишній працівник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що Росія, яка ще нещодавно не знала куди подіти нафту, тепер стрімко розпродає запаси Індії.

Як зростання цін на нафту посилює воєнну машину Росії?

Говорити про великий позитив на фронті – це гучна заява. Війна є війна, ми зазнаємо втрат, хоча росіяни – більше. Є принципова різниця, бо ми втрачаємо кращих з кращих. Відключення Starlink позбавило росіян можливості коригувати вогонь, вести відеоконтроль і надійно зв'язуватися на фронті,

– сказав Ступак.

Близько 40 тисяч комплексів Starlink стали непридатними. Це дозволило ЗСУ повернути найбільше територій з часів контрнаступу 2023 року. Зараз вперше за довгий час вдається не лише стримувати ворога, а й поступово вибивати росіян з позицій, хоча великих проривів поки немає ні з одного боку.

Російський бюджет складений з розрахунку 59 доларів за барель, вже зараз нафта коштує близько 70 – кожен зайвий долар іде у Фонд національного добробуту, з якого фінансуються військові потреби.

Ми хотіли бачити траєкторію Росії вниз – менше прибутків, більший дисконт – а тут раптово стрімке зростання. Востаннє така ціна була лише в березні 2022 року, коли нафта сягала майже 120 доларів. Зараз – знову понад сотню, і це несподіваний подарунок для російської воєнної машини,

– пояснив Ступак.

Охочих придбати російську нафту стало багато, і Москва стрімко відправляє танкери до портів Індії та інших країн, готових швидко купити.

Важливо! США зберігають санкції проти Росії, попри пом’якшення обмежень на постачання російської нафти для Індії. Міністр енергетики США пояснив, що це тимчасовий крок для стабілізації ринку та зменшення тиску на ціни.

Що відомо про російську підтримку для Ірану?