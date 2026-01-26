Поїздка за 2 тисячі гривень: ціни на таксі у Києві під час тривоги різко зросли

У Києві таксі під час повітряної тривоги коштували дорожче, ніж зазвичай. Підвищений попит спричинив "стрибок" цін, хоча таке явище звичне.

Про це повідомляє 24 Канал. У різних телеграм-спільнотах розповіли, як змінилися ціни на таксі в столиці вечері 26 січня.

Як змінилися ціни на таксі під час тривоги?

Як тільки в Києві починається тривога, яка ще й припадає на годину-пік, то ціни в таксі сильно зростають. Це закономірне явище, яке досі дивує гостей міста й декого з киян. 26 січня вечірня тривога тривала понад 4 години, через що ціни знову зросли.

27 січня під час повітряної тривоги ввечері зупинили роботу частини "червоної" гілки метро, а тому багато хто з місцевих був змушений їхати на таксі.

Ціни різнилися: від відстані, служби таксі й тарифів. Так в мережі йшлося про те, що сервіси видавали пасажирам ціни від 1900 до 2500 тисяч гривень. Це не стандартна ціна, однак служби за таких умов не можуть знижувати ціни.

Ціни на таксі в Києві були високі під час тривоги / Скриншоти з мережі

Трохи пізніше, після 18:00, попит зменшився. Тому навіть за великі відстані пасажири платили 600 – 900 гривень.

Після 18:00 ціни змінилися / Скриншоти з мережі

Крім повітряної тривоги на таку популярність таксі вплинуло перекриття "червоної" гілки. Ввечері в Київському метрополітені повідомили, що в напрямку центру міста рух поїздів за цією лінією здійснюється зі станції метро "Академмістечко" до станції "Берестейська". Із центру міста поїзди курсують між станціями "Арсенальна" та "Академмістечко".

Що відомо про роботу таксі в комендантську годину?