Аномальні ціни на таксі під час локдауну: чи варто втручатись АМКУ

Антимонопольний комітет дослідить ціни на таксі у Києві під час локдауну.

Третій день обговорюють дослідження АМКУ ринку таксі, тому, думаю, варто висловитися.

До теми У Києві таксисти знову підняли ціни

АМКУ вирішили перевірити служби таксі: на часі?

1. Ринок таксі – висококонкурентний, з невисокими бар'єрами входу та відсутністю ринкової влади у когось з учасників.

2. Пару днів аномально високих цін у період суттєвого підвищеного попиту – не привід для початку дослідження на висококонкурентному ринку та витрачання на це обмежених бюджетних ресурсів. Можна було обмежитися пресрелізом зверненням до учасників на сайті, якщо є бажання показати свою "стурбованість".

3. Інформаційні системи (Uber, Bolt, Uklon), про які йшла мова, за ці дні внаслідок цінових аномалій лише втратили клієнтів та, як наслідок, доходи. Не тільки тому, що споживач був вимушений шукати дешевше та "закачав" собі застосунок іншої служби або телефонний номер. А й ще через зниження рівня лояльності клієнтів до сервісу, що має на цьому ринку значення.

4. Цінова політика цих трьох інформаційних систем формується автоматично програмним забезпеченням. Відповідно, суб'єктивного фактору "підзаробити на підвищеному попиті" немає.

5. І звичайно я не проти, щоб АМКУ дослідив таки ринок таксі, виявив наявні на ньому проблеми, що негативно впливають на конкуренцію, рівні правила та прозорість для споживача.

Питання лише в тому, що у нас є набагато серйозніші проблеми на монополізованих ринках, а ресурс АМКУ, як комунікує відомство, дуже обмежений. Тому хотілось би, щоб вони його витрачали розумно, а не "по хайпу" аби відволікти увагу від основного та виправдати своє існування.