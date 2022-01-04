Ціни на їжу зростають: що робити

2021-й рік приніс нам інфляційну кризу. Ціни зростають по всьому світі, включно з Україною. Найбільший удар 2021-го прийшов з боку цін на енергоносії, але в новому 2022-му році точка напруги зміститься – тепер це будуть харчі.

Їжа вже дорожчає. Наприклад, окремі частини улюбленого ЗМІ "борщового набору" на кінець року зросли в ціні на 30 – 50%. Люди помічають і очікувано – хвилюються.

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Щоб переконатися в цьому, не треба навіть проводити соціологічних опитувань. Достатньо просто уважно послухати розмови в черзі будь-якого супермаркету. Але все це лише початок здорожчання їжі, з яким ми житимемо цього року.

Що відбувається

Мінеральні добрива (80% собівартості яких становить природний газ), пальне для машин та комбайнів, навіть переробка на заводах – всі ці статті витрат при виробництві продовольчих товарів прямо залежать від цін на енергоносії. Тих самих, які весь минулий рік били рекорди.

Так, завдяки в тому числі й діям нашого північного сусіда, ціни на газ в Європі наприкінці грудня перевищили 2000 доларів за тисячу кубічних метрів – абсолютний рекорд за всю історію біржових торгів.

Ціни на нафту найвищі за останні 5 років – 75 – 80 доларів за барель.

Ціни на вугілля небачені за останнє десятиріччя: в жовтні на американських біржах вони встановили рекорд у майже 270 доларів за тону.

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Цілком очікувано, така цінова вакханалія на ринку енергоносіїв тепер перекидається на ринок харчів. Виробники закладають в ціну дорогі добрива та паливо.

Деякі взагалі змушені зупинятися – наприклад, велика кількість вітчизняних теплиць, де вирощуються овочі для прилавків наших магазинів, зараз простоюють через надто дорогий газ. Вже навесні ми побачимо наслідки – харчів буде вироблено менше і коштуватимуть вони дорожче.

Удар по людях

Для людей, зростання цін на їжу болючіше навіть за тарифи. Понад 40% витрат середньої української сім'ї – це саме харчі. Для бідних верств населення ця цифра може досягати 60% і більше. Негативні соціальні наслідки здорожчання їжі очевидні – і з ними треба боротися.

На щастя, ми маємо для цього ефективні інструменти, які вже застосовуються в розвинених країнах. І які конче необхідно застосувати нам у цьому році.

Насамперед це зниження податків на їжу. Конкретно – ставки ПДВ на продукти харчування. Нагадаю, ПДВ – це податок у розмірі 20% від ціни, який ми сплачуємо при купівлі усіх продуктів. Ставку ПДВ можна тимчасово на один рік встановити на рівні 0% на ключові для українців харчі. Оскільки ПДВ завжди закладається в ціну, це різко знизить ціни на такі продукти.

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Наприклад, якщо зараз кілограм гречки коштує 50 гривень, то з ПДВ 0% він коштуватиме менше 42 гривень. Тобто зростання цін можна нівелювати тимчасовим зменшенням ПДВ. І таким чином полегшити життя людей в умовах інфляційної кризи та зняти соціальну напругу.

Даний інструмент вже використовують наші сусіди. Про намір застосувати 0% ставку ПДВ з 1 лютого для продуктів харчування вже оголосила Польща, яка наразі чекає погодження з боку ЄС. В податковому законодавстві ЄС взагалі прямо передбачена можливість встановлювати знижені ставки ПДВ для соціально важливих товарів. І європейські країни активно цю можливість використовують.

Звичайно, зниження ПДВ для харчів коштуватиме грошей з бюджету. Але слід пам'ятати, що бюджет – це інструмент для вирішення проблем людей. А нашою проблемою цього року буде саме зростання цін на їжу.

Що робити

Зростання цін, яке б'є по найбідніших. Дорога їжа – це удар по пенсіонерах, безробітних, багатодітних сім'ях та інших вразливих групах. По тих, у кого їжа – це основна складова щомісячних витрат.

Для цільової підтримки найбідніших також вже розроблено інструмент, який легко можна застосувати в наших умовах. Американська держава ще під час Великої Депресії 1930-х років почала видавати бідним так звані food stamps – спеціальні чеки на певну суму грошей, які можна витрачати винятково на їжу. Розмови про аналогічну систему в Україні точаться серед фахівців вже давно, і 2022 рік – ідеальний час, щоб перейти нарешті від розмов до справ.

Тим більше, що зараз ми, як ніколи, добре підготовлені до цього технічно.

По суті, аналогом системи продуктових чеків є "єПідтримка" – віртуальні 1000 гривень від держави, які надаються через застосунок "Дія".

Ці гроші можуть бути використані лише на певні цільові товари та послуги – подорожі, книги, візити до музеїв тощо. Надаються гроші "єПідтримки" обмеженій категорії людей – тільки вакцинованим.

Аналогічним чином можна реалізувати й програму продуктових чеків. Працювати це має так: держава надає певну суму віртуальних грошей через застосунок "Дія" або (для тих, хто не має застосунку) у вигляді умовних чеків, які бізнес, отримавши від покупців, може потім обміняти на гроші від держави.

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Ці віртуальні гроші можна витратити лише на харчі. Надавати гроші треба лише людям з рівнем доходів нижче певного порогу. І завдяки цьому інструменту держава напряму підтримає тих найбідніших, хто особливо постраждає від здорожчання їжі.

Два інструменти: зниження ставки ПДВ на ключові харчі та запуск програми продуктових чеків для бідних. Використовуючи їх, держава сильно полегшить життя людей під час інфляційної кризи. А саме для того, аби робити життя людей кращим, держава, кінець кінцем, і існує.

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