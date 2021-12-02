Ціни на залізну руду впали: Китай знизив потребу у продукції

Китайський ринок не буде відчувати настільки велику потребу у залізній руді як у піковий період цін цього року.

Така думка економіста Бориса Кушнірука, яку він виловив у коментарі Мінпрому.

За словами фахівця, ціни на залізнну руду в першу чергу залежать від ситуації в Китаї.

Пекін проводитиме більш обережну економічну політику у тому числі, щоб не підривати свою енергетичну стабільність, тому що запуск усіх металургійних підприємств став у тому числі одним із факторів, який спровокував енергетичні проблеми в країні,

– наголосив Кушнірук.

Сьогодні Китай збільшив видобуток вугілля, проте енергетична криза в країні продовжується і відповідно потреба в залізній руді знизиться, зазначив експерт.

У 2021 році спостерігалось більш ніж дворазове падіння цін на залізну руду, звернув увагу Борис Кушнірук.

Ми бачимо, що залізна руда після пікових показників, які були цього року (220 доларів за тонну), опустилася дуже суттєво – до менш ніж 100 доларів за тонну,

– нагадав він.

Як зазначалось раніше, аналітики агентства Fitch знизили прогноз світових цін на залізну руду у 2022 році до 90 доларів за тонну з подальшим зменшенням до 70 доларів за тонну у 2025 році.