Такое мнение экономиста Бориса Кушнирука, которое он выловил в комментарии Минпрому.

По словам специалиста, цены на железную руду в первую очередь зависят от ситуации в Китае.

Пекин будет проводить более осторожную экономическую политику, в том числе, чтобы не подрывать свою энергетическую стабильность, потому что запуск всех металлургических предприятий стал, в том числе одним из факторов, который спровоцировал энергетические проблемы в стране,

– подчеркнул Кушнирук.

Сегодня Китай увеличил добычу угля, однако энергетический кризис в стране продолжается и соответственно потребность в железной руде снизится, отметил эксперт.

В 2021 году наблюдалось более чем двукратное падение цен на железную руду, обратил внимание Борис Кушнирук.

Мы видим, что железная руда после пиковых показателей, которые были в этом году (220 долларов за тонну), опустилась очень существенно – до менее чем 100 долларов за тонну,

– напомнил он.

Как отмечалось ранее, аналитики агентства Fitch снизили прогноз мировых цен на железную руду в 2022 году до 90 долларов за тонну с последующим уменьшением до 70 долларов за тонну в 2025 году.