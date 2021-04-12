Інфляція прискорилась: які продукти подорожчали, а які подешевшали

У другій половині 2021 року на тлі поступового відновлення економіки та збільшення завантаження потужностей має посилитися фундаментальний інфляційний тиск.

У березні споживчі ціни зросли на 1,7% місяць до місяця, а річна інфляція прискорилася до 8,5% рік до року (порівняно з 7,5% р/р у лютому) і ще більше віддалилася від 5% цілі НБУ. Отриманий результат перевищив оцінки переважної більшості експертів (консенсус Reuters – 8,0% р/р, оцінка ICU – 8,2% р/р). Водночас прискорення базової інфляції до 5,9% р/р (з 5,6% р/р у лютому) було навіть трохи нижче наших очікувань.

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Що прискорює інфляцію?

Як і раніше, основний внесок у прискорення інфляції забезпечують паливо (12% р/р), хліб (15% р/р), соняшникова олія (49% р/р), цукор (65% р/р) та яйця (109% р/р), відображаючи низькі врожаї минулого року та відповідні тенденції на світових ринках. Також посилюється ефект перенесення на ціни інших продовольчих товарів: кондитерських виробів, м'яса та м'ясопродуктів, молочної продукції тощо.

Натомість унаслідок відносної стабільності обмінного курсу та все ще неповного завантаження потужностей економіки фундаментальний інфляційний тиск залишається помірним – базова інфляція продовжує бути в межах цільового діапазону НБУ.

І це при тому, що лише стрибок цін на соняшникову олію забезпечив більше 1 в.п. у річну базову інфляцію (5,9%).

Чи довго збережеться тенденція росту цін?

Надалі ми очікуємо, що темпи зростання Індексу споживчих цін залишатимуться близькими до поточного рівня. З одного боку, ціни тих продовольчих товарів, що найбільш стрімко зросли останніми місяцями, уже починають стабілізуватися. Зокрема у березні індекси цін FAO на зерно та цукор навіть знизилися порівняно з лютим на тлі очікувань гарних урожаїв та збільшення пропозиції. З іншого боку, ціни інших продовольчих товарів, особливо з вищим рівнем доданої вартості, будуть зростати й надалі високими темпами внаслідок підвищення собівартості їхнього виробництва.

У другій половині 2021 року на тлі поступового відновлення економіки та збільшення завантаження потужностей має посилитися фундаментальний інфляційний тиск. Водночас надходження на ринки нового врожаю має сприяти зниженню продовольчої інфляції.

Враховуючи потенційний ефект стрімкого підвищення цін продовольчих товарів на інфляційні очікування, ми змінюємо наші прогнози щодо реакції Нацбанку. За результатами першого кварталу 2021 року інфляція досить суттєво перевищила січневий прогноз НБУ (7,6% р/р), хоча показник базової інфляції не сильно відрізнявся від очікуваних 5,6% р/р, особливо, якщо зважити на внесок соняшникової олії.

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У січні Нацбанк, як і ми в грудні, передбачав підвищення облікової ставки в цьому році до 7%. Уже цього четверга, ймовірно, Нацбанк підвищить ставку на 50 б.п. до 7% і в новому прогнозі закладе подальше її підняття до 7,5%, а можливо, навіть і до 8% протягом наступних засідань. Цьому перегляду прогнозної траєкторії ставки також сприятимуть підвищення дохідностей американських облігацій, глобальне погіршення апетитів до ризиків, посилене зростанням геополітичних ризиків для України та відсутність помітного прогресу в переговорах із МВФ.