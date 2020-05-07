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      Ціни на електрику у Європі значно нижчі, аніж в Україні, – "АрселорМіттал"

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      Ціни на електрику у Європі нижчі, аніж в Україні
      Ціни на електрику у Європі нижчі, аніж в Україні / 24 канал

      Вартість електроенергії, яку заводи найбільшої світової сталеливарної компанії "АрселорМіттал" використовують для виплавки металургійної продукції у Європі у 2 – 3 рази нижча, аніж та, яку купує український завод цієї компанії.

      Компанія проаналізувала ціни на основну сировину та енергоресурси у різних країнах світу, повідомили у пресслужбі "АрселорМіттал". 

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      Начальник управління закупівлі сировини та енергоресурсів "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Айко зауважив, що здорожчання електрики в Україні ставить українську металургію у невигідне конкурентне становище.

      Зараз український ринок електроенергії перебуває поза світовим трендом, і з кінця квітня ми спостерігаємо навіть зростання на РДВ (ринок на добу вперед),
      – додав він.

      Справа у тому, що в усьому світі ціни на електрику навпаки падають.

      У компанії наголосили, що зараз ринок світової металургії переживає вкрай важкий період, який пов'язаний як з істотним падінням цін на металопродукцію, так і з обмеженнями, з якими зіткнувся бізнес в зв'язку з поширенням COVID-19.

      Що пропонують у "АрселорМіттал"

      У компанії закликали уряд скасувати рішення про скорочення атомної генерації на користь дорожчим тепловим та "зеленим" електростанціям.

      Що відомо про "АрселорМіттал Кривий Ріг"?ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.

      Компанію ArcelorMittal утворено 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.

      Зверніть увагу! ДБР розпочало досудове рослідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Слідчі перевірятимуть, чи законними були рішеня посадовців з Міненергетики та захисту довкілля.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини Кривого Рогу Енергетика Ціни Євросоюз Електроенергія
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