Ціни на електроенергію можуть зрости на 25%, – економістка про наслідки зупинки блоків АЕС

Ідея виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій може призвести не лише до банкрутства державної компанії “Енергоатом”, але й знищити українську економіку.

Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі озвучила народна депутатка 8-го скликання Верховної Ради та економістка Вікторія Войціцька. За її словами, таке рішення може призвести, зокрема до збільшення цін на електроенергію.

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"Ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%, а в гіршому випадку на 25%. І це тоді, коли на ринках європейських, де є конкуренція, ціна на фоні падіння споживання електроенергії доходить до нульової вартості для споживача", – пояснила Войціцька.

Однак, додала, що в Україні нема такого ринку як у Європі, але є потужна компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка дуже успішно працює за будь-яких президентів з політиками та лобіює свої інтереси, захищаючи їхні надприбутки.

В мене таке враження, що Україна та українська економіка буде знищена не коронавірусом, а рішеннями, які уряд приймає в енергетичних питаннях,

– сказала економістка.

"Якщо взяти весь об'єм електроенергії, що виробляється різними видами генерації, то на початку року в нас було 50 – 65% державного "Енергоатому", який виробляє дешеву електроенергію. Але уряд вирішив зменшити цю частку до 47% і водночас збільшити об'єм теплових генерацій з 20% до 30%. Ця генерація, по-перше, є дуже дорогою, а по-друге, дуже шкідливою", – зазначила експертка.

Коментар Вікторії Войціцької про наслідки зупинки блоків АЕС: дивіться відео