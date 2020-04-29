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      Ціни на електроенергію можуть зрости на 25%, – економістка про наслідки зупинки блоків АЕС

      -
      Вікторія Войціцька
      Вікторія Войціцька / Пресслужба "Самопомочі"

      Ідея виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій може призвести не лише до банкрутства державної компанії “Енергоатом”, але й знищити українську економіку.

      Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі озвучила народна депутатка 8-го скликання Верховної Ради та економістка Вікторія Войціцька. За її словами, таке рішення може призвести, зокрема до збільшення цін на електроенергію. 

      Більше про це На догоду Ахметову: Буславець хоче зупинити блоки АЕС України

      "Ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%, а в гіршому випадку на 25%. І це тоді, коли на ринках європейських, де є конкуренція, ціна на фоні падіння споживання електроенергії доходить до нульової вартості для споживача", – пояснила Войціцька.

      Однак, додала, що в Україні нема такого ринку як у Європі, але є потужна компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка дуже успішно працює за будь-яких президентів з політиками та лобіює свої інтереси, захищаючи їхні надприбутки.

      В мене таке враження, що Україна та українська економіка буде знищена не коронавірусом, а рішеннями, які уряд приймає в енергетичних питаннях,
      – сказала економістка.

      "Якщо взяти весь об'єм електроенергії, що виробляється різними видами генерації, то на початку року в нас було 50 – 65% державного "Енергоатому", який виробляє дешеву електроенергію. Але уряд вирішив зменшити цю частку до 47% і водночас збільшити об'єм теплових генерацій з 20% до 30%. Ця генерація, по-перше, є дуже дорогою, а по-друге, дуже шкідливою", – зазначила експертка.

      Коментар Вікторії Войціцької про наслідки зупинки блоків АЕС: дивіться відео

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Енергетика Енергоефективність Рінат Ахметов Електроенергія Новини України
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