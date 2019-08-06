Ціни у новобудовах Львова у липні суттєво пішли на спад

Як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Львова у липні 2019 і які тенденції демонструє ринок нерухомості міста.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у липні 2019 відчутно знизилась.

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За даними аналітиків порталу нерухомості ЛУН.ua, за місяць ціна у гривні впала на понад 2,5% – до 15 500 гривень за квадрат.

Мінімальна ціна також дещо знизилась – з 10 600 до 10 500 гривень за метр квадратний.



Ціни на квартири у новобудовах Львова у липні 2019 / Дані: lun.ua

Як змінились ціни у районах Львова?

За підсумками липня незмінною залишилась лише середня вартість метра квадратного у новобудовах у Франківському районі міста. В 4 районах ціни відчутно опустились.

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Так, у Сихівському та Шевченківському, де будують здебільшого житло комфорт-класу середня ціна знизилась 16200-16000 гривень за метр квадратний.

Відчутно впали у ціні квартири у новобудовах Залізничного та Личаківського району. Тут переважають помешкання бізнес-класу і у липні метр квадратний в них можна було придбати в середньому 19100-19800 гривень за квадрат.

Галицький район, який охоплює центр Львова, став єдиним районом міста, де у липні середня ціна метра квадратного на квартири у новобудовах не знизилась, а навпаки – зросла.

В елітних новобудах в центрі метр квадратний обійдеться в середньому у 33 900 гривень.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у 2019 Район Січень, грн/м² Лютий, грн/м² Березень, грн/м² Квітень, грн/м² Травень, грн/м² Червень, грн/м² Липень, грн/м² Сихівський 16300 16000 16300 16300 16600 16400 16200 Шевченківський 16500 16200 16300 16300 16000 16400 16000 Залізничний 18100 18400 18400 18400 19200 19900 19100 Личаківський 18100 18500 19300 19200 21000 21000 19800 Франківський 20200 20500 20300 20100 20000 20400 20400 Галицький 33600 32500 32300 32300 33600 33700 33900



Найдорожчі квартири продають у новобудовах у центрі Львова / Фото: 24 канал

За даними ЛУН.ua, на початку серпня 2019 у Львові доступні для продажу квартири у 192 житлових комплексах.

Порівняйте, як у липні змінились ціни на квартири у новобудовах Києва та Одеси.