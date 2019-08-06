Ціни у новобудовах Львова у липні суттєво пішли на спад
Як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Львова у липні 2019 і які тенденції демонструє ринок нерухомості міста.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у липні 2019 відчутно знизилась.
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За даними аналітиків порталу нерухомості ЛУН.ua, за місяць ціна у гривні впала на понад 2,5% – до 15 500 гривень за квадрат.
Мінімальна ціна також дещо знизилась – з 10 600 до 10 500 гривень за метр квадратний.
Ціни на квартири у новобудовах Львова у липні 2019 / Дані: lun.ua
Як змінились ціни у районах Львова?
За підсумками липня незмінною залишилась лише середня вартість метра квадратного у новобудовах у Франківському районі міста. В 4 районах ціни відчутно опустились.
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Так, у Сихівському та Шевченківському, де будують здебільшого житло комфорт-класу середня ціна знизилась 16200-16000 гривень за метр квадратний.
Відчутно впали у ціні квартири у новобудовах Залізничного та Личаківського району. Тут переважають помешкання бізнес-класу і у липні метр квадратний в них можна було придбати в середньому 19100-19800 гривень за квадрат.
Галицький район, який охоплює центр Львова, став єдиним районом міста, де у липні середня ціна метра квадратного на квартири у новобудовах не знизилась, а навпаки – зросла.
В елітних новобудах в центрі метр квадратний обійдеться в середньому у 33 900 гривень.
|Район
|Січень, грн/м²
|Лютий, грн/м²
|Березень, грн/м²
|Квітень, грн/м²
|Травень, грн/м²
|Червень, грн/м²
|Липень, грн/м²
|Сихівський
|16300
|16000
|16300
|16300
|16600
|16400
|16200
|Шевченківський
|16500
|16200
|16300
|16300
|16000
|16400
|16000
|Залізничний
|18100
|18400
|18400
|18400
|19200
|19900
|19100
|Личаківський
|18100
|18500
|19300
|19200
|21000
|21000
|19800
|Франківський
|20200
|20500
|20300
|20100
|20000
|20400
|20400
|Галицький
|33600
|32500
|32300
|32300
|33600
|33700
|33900
Найдорожчі квартири продають у новобудовах у центрі Львова / Фото: 24 канал
За даними ЛУН.ua, на початку серпня 2019 у Львові доступні для продажу квартири у 192 житлових комплексах.
Порівняйте, як у липні змінились ціни на квартири у новобудовах Києва та Одеси.