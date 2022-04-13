Цинічні заяви Путіна та спроби вибілитися після Бучі: дайджест російських фейків за 12 квітня

Російські пропагандисти продовжують поширювати свої цинічні та абсурдні фейки. Після низки підтверджень про те, що звірства у Бучі чинили саме росіяни, вони досі називають усе "підтасуванням".

Окрім цього, 12 квітня "виділився" й президент країни-терористки Володимир Путін. Він назвав війну, яку сам розв'язав, трагедією.

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Дайджест російських фейків за 12 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації оприлюднили добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які окупанти продукували 12 квітня.

Як заявляє міністерство оборони Росії, "Україна не бажає гарантувати безпеку виходу іноземних суден зі своїх портів", необхідну для подальшої дискредитації російської армії. Застерігаємо: це – фейк!

– зауважили у Центрі.

Окрім цього, Путін у своєму виступі назвав "трагедією те, що відбувається в Україні". Водночас він звинуватив Київ у публічній відмові виконувати мінські угоди та заявив, що "Росію неможливо ізолювати". Фахівці застерігають, що це маніпуляція агресора.

Також міноборони Росії цинічно стверджує, що українська влада дала вказівку "заблокувати Ірпінь для зйомки псевдодоказів провини Росії у загибелі людей".

"Водночас пропагандисти заявили, що в Росії "неодноразово презентували докази, що викривають фейк в українській Бучі, методично та аргументовано пояснювали, що це підтасування, а передані документи щодо Бучі вивчатимуть спецслужби", – додали у Центрі.

Цій інформації довіряти не можна, адже вона є черговим фейком окупантів, яким вони намагаються приховати свої жахливі воєнні злочини.

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