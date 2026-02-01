1 лютого, 17:26
Цинічний удар по автобусу на Дніпропетровщині: моторошні кадри з місця атаки
Росія 1 лютого завдала цинічного удару по службовому автобусу на Дніпропетровщині. Загинули 12 осіб.
Моторошні кадри з місця атаки показали у ДСНС.
Дивіться також Ворог вдарив по автобусу на Дніпропетровщині: загинуло 12 людей
Що відомо про атаку?
Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
Окрім 12 жертв, ще 7 осіб отримали травми і були госпіталізовані до лікарні.
На місці атаки виникла пожежа, яку уже ліквідували.