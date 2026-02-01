Цинічний удар по автобусу на Дніпропетровщині: моторошні кадри з місця атаки

Росія 1 лютого завдала цинічного удару по службовому автобусу на Дніпропетровщині. Загинули 12 осіб.

Моторошні кадри з місця атаки показали у ДСНС.

Що відомо про атаку?

Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Окрім 12 жертв, ще 7 осіб отримали травми і були госпіталізовані до лікарні.

На місці атаки виникла пожежа, яку уже ліквідували.