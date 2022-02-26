Ціною власного життя підірвав міст: Зеленський присвоїв Віталію Скакуну звання Героя посмертно

Володимир Зеленської посмертно присвоїв Віталію Скакуну звання Героя України. Український захисник підірвав Генічеський автомобільний міст разом з собою.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час свого звернення 26 лютого.

Важливо Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів

Герой – Скакун Віталій Володимирович – був сапером 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Всім, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви – герої!

– наголосив президент.

Що відомо про Віталія Скакуна та його подвиг

25 лютого Збройні сили України ухвалили рішення підірвати Генічеський автомобільний міст, аби зупинити танкову колону окупантів.

Це бойове завдання виконував інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. На жаль, він не встиг вийти.

Цей героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога. Український підрозділ зміг передислокуватись та організувати оборону.

Нове звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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