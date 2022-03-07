Ціною власного життя рятував побратимів: на Київщині героїчно загинув полковник Петро Горбатюк
7 березня 2022 , 02:32Читать новость на русском
Джерело:"Твій Романів"
У боях на Київщині загинув полковник Петро Горбатюк. Причиною смерті стало пряме влучання ворожої ракети.
Полковник Петро Горбатюк загинув у Вишгороді. Сьогодні його поховають на рідній Житомирщині.
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В останні хвилини свого життя полковник проводив евакуацію особового складу та бойової техніки. Життя Петра Горбатюка обірвала ворожа ракета.
Ціною власного життя полковник врятував життя солдатів та офіцерів.
Петра Горбатюка поховають у рідному селі Пилипо-Кошари, Романівського району. У загиблого полковника залишилися дружина та двоє доньок.Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родичам, близьким та побратимам полеглого Героя. Україна пам'ятатиме його подвиг та ніколи не забуде його імені! А окупант неодмінно поплатиться за свої злочини.
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