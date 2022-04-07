Ціною власного життя вберіг товаришів: що відомо про Героя України Сергія Кулика
Джерело:Міноборони
Військовому Сергію Кулику надали посмертно звання Героя України. Він викликав вогонь рашистів на себе й врятував підлеглий особовий склад.
Про це розповіли 6 квітня в Міністерстві оборони. Героїчний вчинок Кулик здійснив 3 березня під час звільнення Гостомеля від російських військ.
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Захисник був у складі батальйонної тактичної групи, що вступила у бій з противником. Росіяни чисельною силою атакували місто.
"Українцям було надзвичайно важко стримувати рашистів. Ухвалили рішення відступати", – написали в Міноборони.
Що відомо про Героя Кулика: дивіться відео
Врятував бійців
Кулик, який мав позивний "Боцман", зрозумів, що потрібен час для відступу у безпечне місце. Чоловік отримав кульові поранення, але продовжував прикривати передислокування солдатів. Невдовзі він помер.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі штаб-сержанта Сергія Кулика відзначили званням Герой України,
– заявили у Міноборони.