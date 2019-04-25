21:20
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Ціну на газ в Україні знизили: чи відповідає рішення домовленостям з МВФ

      162 Читать новость на русском
      Зниження цін на газ з 1 травня відповідає домовленостям з МВФ
      Зниження цін на газ з 1 травня відповідає домовленостям з МВФ / Фото 24 Каналу

      "Нафтогаз" з 1 травня 2019 року знизив ціну на газ для населення, і тепер вона становитиме близько 8,25 гривні за кубометр. Таке рішення повністю відповідає домовленостям між Україною та Міжнародним валютним фондом.

      Про це розповіла міністерка фінансів України Оксана Маркарова у коментарі "Інтерфаксу".

      Читайте також: Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов

      Ціни встановлені урядовою постановою (про державне регулювання), фактично будуть слугувати як "стеля" цін на природний газ для населення до кінця цього року. Це відповідає цілі ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів і, таким чином, відповідає зобов’язанням України перед МВФ,
      – пояснила Маркарова.

      Зауважимо, підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня є ключовою вимогою Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною. Тому, відповідно до домовленостей та постанови про ПСО, з 1 травня тарифина газ для населення мали зрости до 9,85 гривні за кубометр, а з 1 січня 2020 року – до 12,3 гривень за кубометр. Наразі ціни на газ для громадян складають 8,55 гривні за кубометр.

      Але згідно з вимогами МВФ, ціна на газ для населення повинна формуватися із вдвох факторів – собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його закупити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.

      Як змінювалась ціна на газ в Україні?Кабінет міністрів у листопаді минулого року підвищив ціну на газ для населення до 8,55 гривень за кубічний метр.

      НАК "Нафтогаз" за дорученням уряду на початку квітня зменшив ціну на газ для побутових споживачів. Тому, за квітень українці отримають нові платіжки – замість 8,55 гривні за кубометр газу, прийдеться заплатити 8,38 гривні. А ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня. Це стало можливим завдяки тому, що в Європі газ зараз подешевшав.

      Проте, вже 16 квітня представник "Нафтогазу" Андрій Фаворов розповів, що компанія не зможе виконати постанову Кабміну №293 про зниження ціни на газ для населення. Відтак, у травні "Нафтогаз" збирався підвищити ціну на газ для побутових споживачів до 9,7-9,8 гривні за кубометр.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 17 квітня поставив ультиматум очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду. На думку глави уряду, ціна на блакитне паливо в Україні є вищою за ринкову ціну, тому має нижчою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр.

      У підсумку "Нафтогаз" 22 квітня все ж погодився на такі умови. Відтак, з 1 травня населення України платитиме за газ менше – 8,25 гривень за кубометр. Водночас узгоджений між урядом і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути подорожчання газу, а й зменшити ціну.

      blog_ava
      Як пофарбувати великодні писанки оригінально: яскраві та прості ідеї у фото
      сьогодні
      10711
      Теги: Новини України Нафтогаз Оксана Маркарова Міністерство фінансів України МВФ Новини політики Газ Тарифи на газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      сьогодні , 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      Світлана Попова 593
      Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      сьогодні , 20:00 Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      719
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сьогодні , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 813
      Закон про мову: що змінилося?
      сьогодні , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      сьогодні , 19:01 Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      Яніна Ткачук 2563
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук