Ціну на газ в Україні знизили: чи відповідає рішення домовленостям з МВФ

"Нафтогаз" з 1 травня 2019 року знизив ціну на газ для населення, і тепер вона становитиме близько 8,25 гривні за кубометр. Таке рішення повністю відповідає домовленостям між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Про це розповіла міністерка фінансів України Оксана Маркарова у коментарі "Інтерфаксу".

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Ціни встановлені урядовою постановою (про державне регулювання), фактично будуть слугувати як "стеля" цін на природний газ для населення до кінця цього року. Це відповідає цілі ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів і, таким чином, відповідає зобов’язанням України перед МВФ,

– пояснила Маркарова.

Зауважимо, підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня є ключовою вимогою Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною. Тому, відповідно до домовленостей та постанови про ПСО, з 1 травня тарифина газ для населення мали зрости до 9,85 гривні за кубометр, а з 1 січня 2020 року – до 12,3 гривень за кубометр. Наразі ціни на газ для громадян складають 8,55 гривні за кубометр.

Але згідно з вимогами МВФ, ціна на газ для населення повинна формуватися із вдвох факторів – собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його закупити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.

Як змінювалась ціна на газ в Україні?Кабінет міністрів у листопаді минулого року підвищив ціну на газ для населення до 8,55 гривень за кубічний метр.



НАК "Нафтогаз" за дорученням уряду на початку квітня зменшив ціну на газ для побутових споживачів. Тому, за квітень українці отримають нові платіжки – замість 8,55 гривні за кубометр газу, прийдеться заплатити 8,38 гривні. А ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня. Це стало можливим завдяки тому, що в Європі газ зараз подешевшав.



Проте, вже 16 квітня представник "Нафтогазу" Андрій Фаворов розповів, що компанія не зможе виконати постанову Кабміну №293 про зниження ціни на газ для населення. Відтак, у травні "Нафтогаз" збирався підвищити ціну на газ для побутових споживачів до 9,7-9,8 гривні за кубометр.



Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 17 квітня поставив ультиматум очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду. На думку глави уряду, ціна на блакитне паливо в Україні є вищою за ринкову ціну, тому має нижчою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр.



У підсумку "Нафтогаз" 22 квітня все ж погодився на такі умови. Відтак, з 1 травня населення України платитиме за газ менше – 8,25 гривень за кубометр. Водночас узгоджений між урядом і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути подорожчання газу, а й зменшити ціну.