Крах цивільної авіації Росії неминучий: авіатор назвав терміни

Стан цивільної авіації Росії доходить до критичної межі. Вже не так далеко до того, коли там почнеться крах всієї галузі.

Про це 24 Каналу розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан. Відомо, що більшість пасажирських авіаперевезень в Росії здійснюють на західних літаках. Через повномасштабне вторгнення та санкції РФ не має можливості обслуговувати літаки. Більшість з них вже давно вичерпала ресурс, який був гарантований виробниками.

Коли почнеться крах цивільної авіації в Росії?

За словами Хазана, росіяни підтримують свій парк за допомогою "канібалізму" з інших літаків. Деякі запчастини там намагаються завозити через треті країни.

Одна досвідчена людина розповіла, що їй достеменно було відомо, як саме там закупили одну із запчастин. Її придбали в одній з країн, а згодом пройшло 64 транзакції між різними банками, аби не вдалося виявити кінцевого бенефіціара,

– зауважив Хазан.

Попри це, в Росії критично не вистачає деталей до західних літаків. На думку авіатора, вже в середині 2027 року в Росії почнеться крах цивільної авіації.

Коли станеться крах цивільної авіації Росії: дивіться відео 24 Каналу

При цьому там розповідали про "унікальний" пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 чи МС-21, який можна назвати ще радянським виробом. Росії так і не вдається ввести їх в серійне виробництво.

"Випустити літак на міжнародний ринок – це 10 – 20% від усього процесу. На цей літак в цілому світі упродовж 3 – 4 годин має бути доступ до будь-якої запчастини. Не може такого бути, що літак прилетів, щось зламалося, а потім днями чекаєш на деталь. В Airbus та Boeing це працює саме так. Це сервіс. Росія цього не може зробити. У них старі технології. Вона робить навіть космічні кораблі епохи Радянського Союзу",

– зазначив Хазан.