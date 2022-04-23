У цивільному був актором: нацгвардієць Роман Кривдик передає свій досвід мобілізованим

Нацгвардієць Роман Кривдик у цивільному житті був актором, підприємцем та громадським діячем. Зараз він допомагає мобілізованим підготуватися до бойових дій.

Роман працює військовим санінструктором. Він також має бойовий досвід – у 2015-16 роках воював на Донбасі.

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Перша повістка прийшла до Романа Кривдика ще у 2014 році. Саме тоді у нього ще й народилася дитина. Чоловік пішов до військкомату, але його відпустили. Утім, вже через рік Романа призвали до ЗСУ – пішов виконувати бойові завдання біля Авдіївки.

Підготовка – найважливіший етап для військового

Зараз Роман служить в одному з підрозділів Нацгвардії, де всіляко допомагає нещодавно мобілізованим громадянам. За його словами, зараз на теренах України йде битва цивілізацій. З одного боку – тоталітаризм, з іншого – демократія та свобода.

Хоч Роман не збирався пов’язувати своє життя з військом, але розуміє, що зараз потрібно допомогти країні вистояти проти ворога.

Військовий Роман Кривдик / Фото Нацгвардія

Я гуманітарій за складом розуму, тому пов’язувати своє життя з військом я ніколи не хотів. Але коли у твій дім увірвався ворог і має намір вбивати твоїх співвітчизників, знищити країну, – то у нормального чоловіка двох думок бути не може. Тому я знову взяв в руки зброю, – говорить Роман Кривдик.

Військовий впевнений, що Україна обов’язково переможе.

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